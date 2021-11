Раскрыта страшная опасность имбиря: кому он категорически запрещен

Имбирь можно есть не всем / Фото pixabay.com

Несмотря на распространенную пользу имбиря, который, как пряность добавляют в различные блюда, и просто пьют с ним чай, особенно в осенний период обострения инфекций и авитаминоза, он может быть очень опасным для здоровья.

Как пишет Eat This, Not That, свежий имбирь не стоит употреблять регулярно и в большом количестве, так как он раздражает слизистую полости рта и горла. Необычная пища может восприниматься организмом тяжело из-за ощущения покалывания. Но это только на первый взгляд.

Ведь последствием употребления имбиря могут быть судороги в желудке, вздутие живота, газы.

Читайте такжеДиетолог назвала специи, которые могут спасти от рака"Активные соединения, которые приносят пользу для здоровья, могут также вызвать желудочно-кишечное расстройство при потреблении в высоких дозах, как правило, в виде пищевых добавок, а не в виде цельной пищи", - отметили ученые.

