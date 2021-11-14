Диетолог назвала самые опасные вещи на кухне: от чего срочно нужно избавиться и чем заменить

Кухня может быть опасной / 1zoom.ru

Диетолог Татьяна Ярмошик рассказала, какие вещи на кухне являются опасными. Она перечислила несколько предметов, которые могут принести вред здоровью.

Пластиковая посуда. Ее лучше заменить на стекло, сталь, дерево или керамику.

Пластиковый чайник. Нельзя, чтобы продукты контактировали с пластиком, а вода - тем более. Поэтому лучше заменить его металлическим.

Впрочем, если вы хотите или вынуждены пользоваться пластиком на кухне, то обязательно ищите на нем отметку "Bra Free".

Фольга и пергамент. Фольга при контакте с продуктами питания насыщает их алюминием, и еда становится опасной для употребления.

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А пергамент должен быть только бежевого цвета, а не белого, поскольку последний отбеливают специальными веществами.

Но лучше всего будет запекать и хранить продукты в стеклянной, стальной или керамической таре.

Напомним, употребление хурмы может спровоцировать образование в желудке фитобезоара – плотного клубка из растительных волокон.

Также ранее эксперти обнародовали перечень осенних продуктов, которые способствуют похудению.

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