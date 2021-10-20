Лунный календарь на ноябрь 2021: знаки судьбы, опасные соблазны или испытание на прочность

Лунный календарь ноябрь 2021 / ua.depositphotos.com/

Ноябрь 2021 будет наполнен неожиданными событиями и поворотами судьбы. Расположение планет будет устраивать проверки на прочность и силу духа. Важно уметь как противостоять соблазнам, так и с достоинством принимать тяжелые удары. В таком случае ваши усилия будут замечены. Луна щедро вознаграждает терпеливых.

О том, кому из знаков зодиака стоит ожидать награды в период убывающей Луны, читайте в нашем материале: Лунный гороскоп на неделю 18-24 октября: денежная премия, сплетни врагов или судьбоносный день.

1 ноября 2021 года, 26 лунный день

Убывающая Луна в знаке Дева

26 лунному дню покровительствует стихия Земли. Она подарит спокойствие и уверенность в собственных силах. И хоть день будет наполнен рутиной, он не принесет серьезных потрясений и тревог. Принимать важные решения можно именно сегодня.

2 ноября 2021 года, 27 лунный день

Убывающая Луна в знаке Весы

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Этот день станет днем мудрости и очищения. Для того, чтобы обрести гармонию с душой и телом, необходимо рассортировать мысли и чувства по полочкам – быть предельно честными перед собой. Человеку, который определится со своими желаниями и потребностями, Луна поможет воплотить задуманное.

3 ноября 2021 года, 28 лунный день

Убывающая Луна в знаке Весы

Эти сутки можно по праву назвать лучшим днем ноября. Проблемы будут решаться с легкостью, а позитивные космические вибрации настраивают на позитив. Энергия дня поможет преодолеть любые трудности и преграды.

4 ноября 2021 года, 29 лунный день

Убывающая Луна в знаке Скорпион

4 лунные сутки могут привнести в текущее положение вещей хаос и неразбериху. Справиться с неприятными неожиданностями будет сложно. Однако нужно приложить максимум усилий для того, чтобы держать эмоции под контролем. Повышается чувствительность, будьте осторожны со словами, они могут больно ранить дорогих людей.

5 ноября 2021 года, 1 и 2 лунные дни

Новолуние в знаке Скорпион

Новолуние в Скорпионе принесет массу противоречий. Такое положение планет связывают с кризисами, финансовыми трансформациями и неожиданными переменами. Эти вопросы будут занимать внимание весь последующий лунный период. Чтобы в них разобраться, нужно смотреть глубже.

Второй лунный день благоприятен для воплощения самых смелых идей. Возможны озарения. Интуиция работает отменно, однако не стоит полностью полагаться на внутренний голос. Подключите логику и тогда результаты будут максимальными.

6 ноября 2021 года, 3 лунный день

Растущая Луна в знаке Стрелец

Грусть и меланхолия предыдущих дней постепенно сменяется надеждой на лучшее и предвкушением приятных и необычных событий. День благоволит творческим личностям и тем, кто не привык сидеть, сложа руки. Помните, под лежачий камень вода не течет, и начинайте действовать.

7 ноября 2021 года, 4 лунный день

Растущая Луна в знаке Стрелец

4 лунные сутки могут преподнести немало сюрпризов. Однако большую роль играет с каким настроением воспринимать подарки судьбы. Все в наших руках и выбор, который мы делаем сегодня, может оказать огромное влияние на ближайшее будущее. В потоке информации сложно выбрать правильный путь, поэтому принимая решения, нужно тщательно все обдумать.

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8 ноября 2021 года, продолжается 4 лунный день

Растущая Луна в знаке Козерог

Расположение планет подарит бодрость духа и зарядит энергией и хорошим настроением. Сосредоточьтесь на важном, и не обращайте внимание на мелочи. Проявляйте активность в любой сфере жизни, и тогда вам улыбнется удача.

9 ноября 2021 года, 5 лунный день

Растущая Луна в знаке Козерог

Пятые лунные сутки – день изменений. Небесное светило набирает силу и дарит активность. Благоприятный период для того, чтобы разобраться в своих фантазиях. Сейчас не время строить воздушные замки и прятаться в мире иллюзий, важно разобраться с тем, что можно воплощать в реальность, а что может подождать до лучших времен.

10 ноября 2021 года, 6 лунный день

Растущая Луна в знаке Водолей

В этот день лучше сбавить обороты и занять наблюдательную позицию. Оцените результаты своего упорного труда и проведите сутки в спокойствии. Не стоит суетиться и спешить – так вы сможете достичь большего.

11 ноября 2021 года, 7 лунный день

Первая четверть. Луна в знаке Водолей

Благоприятный день для того, чтобы проявить себя в творчестве и заняться поиском скрытых талантов. Прислушивайтесь к знакам судьбы. Приметы в этот день имеют особую силу, не упускайте их из виду. Энергия Луны поможет раскрыть новые грани личности.

12 ноября 2021 года, 8 лунный день

Растущая Луна в знаке Рыбы

Начало второй лунной фазы символизирует перемены. Они могут быть как и внутренними, так и проявляться в желании что-либо изменить вокруг себя. День духовного очищения.

13 ноября 2021 года, 9 лунный день

Растущая Луна в знаке Рыбы

Девятый лунный день будет испытывать на прочность. Соблазны, которые посылает нам судьба в эти сутки, словно символизируют пороки и темную сторону личности. Важно противостоять искушениям, потому что пока мы не усвоим урок, ситуация будет повторяться снова.

14 ноября 2021 года, 10 лунный день

Растущая Луна в знаке Рыбы

Наступило время для новых начинаний. Любые идеи и планы можно воплощать в жизнь – расположение планет благоприятствует. Результаты могут приятно удивить, вы можете добиться больше, чем ожидали. Инициативность будет вознаграждена по достоинству. Луна поможет преодолеть сложности и препятствия.

15 ноября 2021 года, 11 лунный день

Растущая Луна в знаке Овен

Сегодня Луна – дама капризная и ее проделки в полной мере ощущают даже те, кто всегда отличался уравновешенностью. В этот день не стоит поддаваться сладким объятиям лени, активность обязательно увенчается результатом. Все в ваших руках.

16 ноября 2021 года, 12 лунный день

Растущая Луна в знаке Овен

12 лунные сутки помогут лучше разобраться в себе и понять свои сокровенные желания. Важно слушать внутренний голос и свои ощущения. И не забывайте благодарить Вселенную за те приятности, которые происходят в жизни.

17 ноября 2021 года, 13 лунный день

Растущая Луна в знаке Телец

Сегодня космическая энергия особо сильно наполняет каждого из нас. Важно расходовать этой ценный ресурс рационально. Луна преподнесет приятные сюрпризы и неожиданные повороты событий. Кто-то может сбиться с намеченного пути, а кому-то посчастливится испытать озарение.

18 ноября 2021 года, 14 лунный день

Растущая Луна в знаке Телец

В этот день Вселенная предоставляет шанс исправить ошибки прошлого. Сегодня можно переломить ситуацию и изменить ее к лучшему. Возможно, это поможет решить проблему, которая некоторое время не давала покоя. Хороший день, чтобы просить прощения и искать компромиссы.

19 ноября 2021 года, 15 лунный день

Полнолуние в знаке Телец. Лунное затмение в 12:02

Полнолуние и затмение может серьезно повлиять на финансовое благосостояние. Кажется, что деньги проваливаются в черную дыру. Вероятно, некоторым придется одалживать деньги или брать кредит. Непредвиденные крупные траты могут подкосить бюджет.

20 ноября 2021 года, 16 лунный день

Убывающая Луна в знаке Близнецы

После напряженной обстановки предыдущих дней, пришло время отдохнуть и расслабиться, выкинув из головы все тревожные мысли. Посвятите этот день приятному времяпровождению. Займитесь любимым хобби или уделите внимание детям.

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21 ноября 2021 года, 17 лунный день

Убывающая Луна в знаке Близнецы

День, наполненный радостью и весельем. Не время скучать! Проведите вечер в компании друзей или близких по духу людей. Расположение планет обещает не только приятное общение, но и неожиданные сюрпризы, не обязательно материальные.

22 ноября 2021 года, 18 лунный день

Убывающая Луна в знаке Рак

В этот день стоит полагаться только на собственные силы. Придется надеяться только на себя, не рассчитывая на везение и удачное стечение обстоятельств. Вселенная будет испытывать вас, и успех зависит от того, как вы сдадите "экзамен".

23 ноября 2021 года, 19 лунный день

Убывающая Луна в знаке Рак

Испытания предыдущего дня продолжаются. Спокойно вздохнуть не получится, Луна наблюдает за усилиями, которые мы прилагаем для достижения задуманного. Нужно взять ситуацию под контроль и закатать рукава, придется немного поработать, чтобы поймать удачу за хвост.

24 ноября 2021 года, 20 лунный день

Убывающая Луна в знаке Рак

День, наполненный позитивной энергией. Он дарит легкость и оптимизм. Нет ничего невозможного! Займитесь творчеством, вдохновение сегодняшнего дня поможет вам создавать необычное.

Лунный календарь на сегодня / ua.depositphotos.com

25 ноября 2021 года, 21 лунный день

Убывающая Луна в знаке Лев

Ошибки прошлого могут заставить переосмыслить свой жизненный путь. Исправить допущенные промахи нет возможности, однако всегда остается шанс начать все с чистого листа – мы строители своего будущего и в наших силах сделать его лучше.

26 ноября 2021 года, 22 лунный день

Убывающая Луна в знаке Лев

День подведения итогов этого месяца. Благоприятно завершать дела и доводить начатое до конца. Разобравшись с накопившимися проблемами, вы почувствуете как тяжелый груз упадет с плеч. Это путь к достижению внутренней гармонии.

27 ноября 2021 года, 23 лунный день

Убывающая Луна в знаке Дева

Капризы небесного светила могут наполнить день необычными, загадочными событиями. От соблазнов будет отказаться нелегко, но стоит помнить, что таким образом Вселенная снова проверяет нашу способность устоять, чтобы потом вознаградить по достоинству.

28 ноября 2021 года, 24 лунный день

Убывающая Луна в знаке Дева

24 лунные сутки – чудесный день, когда мир наполнен возможностями. Важно только увидеть их, что совсем непросто в повседневной суете. Откройте свое сердце чудесами наслаждайтесь переменами. Луна благоволит тем, кто решит начать жизнь с чистого листа.

29 ноября 2021 года, 25 лунный день

Убывающая Луна в знаке Весы

День мудрости и неспешного созерцания. Отбросьте суету и присмотритесь к мелочам, которые происходят в вашей жизни. Возможно, одна из них может сыграть решающую роль. В 25 лунный день время совершать великие дела.

30 ноября 2021 года, 26 лунный день

Убывающая Луна в знаке Весы

Искушения сегодняшнего дня могут сбить нас с правильного пути. Однако необходимо вооружиться оптимизмом и принимать все испытания судьбы с улыбкой на губах. Нет ничего невозможного и за черной полосой обязательно наступит белая!