Почему в доме нельзя держать орхидею и чем она опасна

Орхидеи категорически нельзя ставить в спальне, детской комнате и на кухне.
Орхидея - это красивый и многими любимый цветок. Но не все знают, что держать орхидею в доме крайне не стоит.
Этот цветок довольно экзотический, и по словам экспертов, для дома орхидея не подходит, особенно там, где вы едите и спите.
Орхидея, ее листья и цветки, относятся к растению-эпифиту. Такие растения, можно сказать, являются паразитом. Они высасывают всю влажность в доме.
Кроме того, эксперты отмечают, что орхидеи забирают всю положительную энергетику в доме.
Орхидеи категорически нельзя ставить в спальне, детской комнате и на кухне.
Как отмечают специалисты, во время цветения орхидеи, у людей может возникать:
- Сильные головные боли,
- Раздражительность,
- Тревожность,
- Тошнота.
Согласно приметам, орхидея перестает расти и цвести в доме, где живут мужчины. Орхидея не сильно любит представителей сильного пола и не может терпеть их нахождения, потому и перестает цвести.
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Эксперты говорят, что этот цветок можно выращивать в нежилых помещениях, в офисах, то есть там, где людей много, и где вы работаете, а не отдыхаете.