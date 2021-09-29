Почему в доме нельзя держать орхидею и чем она опасна

Чем опасна орхидея / ua.depositphotos.com

Орхидея - это красивый и многими любимый цветок. Но не все знают, что держать орхидею в доме крайне не стоит.

Этот цветок довольно экзотический, и по словам экспертов, для дома орхидея не подходит, особенно там, где вы едите и спите.

Орхидея, ее листья и цветки, относятся к растению-эпифиту. Такие растения, можно сказать, являются паразитом. Они высасывают всю влажность в доме.

Кроме того, эксперты отмечают, что орхидеи забирают всю положительную энергетику в доме.

Орхидеи категорически нельзя ставить в спальне, детской комнате и на кухне.

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Как отмечают специалисты, во время цветения орхидеи, у людей может возникать:

Сильные головные боли,

Раздражительность,

Тревожность,

Тошнота.

Согласно приметам, орхидея перестает расти и цвести в доме, где живут мужчины. Орхидея не сильно любит представителей сильного пола и не может терпеть их нахождения, потому и перестает цвести.

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Эксперты говорят, что этот цветок можно выращивать в нежилых помещениях, в офисах, то есть там, где людей много, и где вы работаете, а не отдыхаете.