Опасные и напряженные периоды в 2023 году: гороскоп Влада Росса

Астролог Влад Росс спрогнозировал, какие периоды грядущего 2023 года будут особо опасными и напряженными.

Опасные и напряженные период в 2023 году: гороскоп Влада Росса / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Как говорит известный астролог Влад Росс, опасные и напряженные периоды в 2023 году нужно будет отслеживать по передвижению Марса по небосводу.

"По движению Марса мы можем понять, когда в 2023 году нас ожидают сложные напряженные периоды, когда агрессивная энергия этой планеты найдет выход, когда нам нужно быть очень внимательными к окружающей среде, настроению других людей, к нашим физическим и психологическим состояниям. 9-15 января Марс будет статичен. Это время будет довольно стрессовым. Особенно напряженным этот период будет для российских граждан, которым объявят о старте второй волны мобилизации. Обычно на разворотах Марса бывают странного рода волнения, всплески агрессии у людей и природы. И, конечно, где-то на складах боеприпасов в РФ вновь будет "бавовна"", − сказал он.

Кроме того, по словам Росса, сложным периодом будет середина марта 2023 года.

"Статичный Марс – неблагоприятное время для начинаний, серьезных решений и любого экстрима. Поэтому 9-15 января не стоит организовывать никакой бизнес. Также сложным периодом будет середина марта 2023 года. Вообще весь месяц может оказаться довольно стрессовым и поворотным, особенно в финансовом плане. Марс будет довольно агрессивным и накаленным, потому в этом месяце возможны напряженные события. Но будет благоприятная ситуация в гороскопе нашего главнокомандующего Валерия Залужного – Юпитер соединится с Марсом, потому напряженные события будут, прежде всего, в РФ, поскольку Украина пойдет в большую атаку и начнет ломать зубы врагу", − говорит он.

Активность Нептуна может искажать реальную картину происходящего, есть риск быть кем-то обманутым. Однако при этом можно будет обмануть и генералов армии противника. Далеко не вся информация в это время будет в свободном доступе. Возможны конфликты, в том числе на религиозной почве. Не исключено, что будет уход из церкви патриарха Кирилла, говорит Росс.

В целом же, говорит астролог, опасных и напряженных периодов в 2023 году будет несколько.

"Также у нас будут напряженными конец июня и начало июля. В это время будет сохраняться тревожность, замедлятся многие процессы. Также могут отказывать тормоза, особенно у поездов, будут падать самолеты. Кроме того, может случиться какая-то обширная техногенная катастрофа в РФ. В октябре и в середине ноября будет коридор затмений, а также сложные аспекты быстрых планет, в частности, Плутона. В очередной раз может быть выброс агрессии и напряжения. В это время возможны революционные настроения во всем мире. В ноябре Марс встанет напротив Юпитера и Урана, а потому могут сметаться правящие режимы, что может давать резкие неожиданные события, внезапные вспышки агрессии, ссоры, природные катаклизмы, могут быть землетрясения, извержения вулканов", −подытожил он.

Прогнозы Влада Росса

Ранее астролог Влад Росс рассказал, что нужно успеть сделать в декабре 2022 года каждому знаку зодиака, чтобы заложить фундамент счастливой жизни в 2023 году.

Также Влад Росс назвал знаки зодиака, под которыми рождаются самые бесстрашные воины.

До того астролог заявлял, что война с Россией не затянется на годы. И Украина должна будет одерживать победы за победой. Более того, Росс считает, что капитуляция страны-агрессора не за горами.

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