Каким знакам зодиака повезет в любви в 2023 году: астролог назвал трех счастливчиков

Представители нескольких знаков зодиака могут рассчитывать на то, что новый 2023 год будет для них счастливым благодаря большой любви и гармоничным отношениям, которые придут в их жизнь. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.
По словам астролога, тройка тех, кому повезет в 2023 году в любви выглядит следующим образом.
Стрелец
Представители знака Стрельца будут невероятно счастливы в любви, заверил астролог.
"Самая большая удача в любви Стрельца ждет весной, в первую половину года. Супер-классный период в том, что касается любовных отношений", – отметил Влад Росс.
Козерог
По прогнозу астролога, у Козерога в 2023 году также будет период, когда в личной жизни у них все будет складываться великолепно.
"С мая и до конца 2023 года удача в любви ждет Козерога. Очень удачными в это время будут встречи, а любовь будет крепкой", – заверил Влад Росс.
Скорпион
Скорпион окажется в топ-3 счастливчиков 2023 года, которых ждет сказочная любовь.
"У Скорпиона будет прекрасно складываться супружеская жизнь, в браке он будет счастлив. Особенно он это ощутит во второй половине года", – прогнозирует Влад Росс.
Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, что нужно успеть сделать в декабре 2022 года каждому знаку зодиака, чтобы заложить фундамент счастливой жизни в 2023 году. Также Влад Росс назвал знаки зодиака, из которых получаются самые бесстрашные воины.
Заказать персональный гороскоп у астролога Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.