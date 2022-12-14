Каким знакам зодиака повезет в любви в 2023 году: астролог назвал трех счастливчиков

Влад Росс рассказал, представители каких знаков зодиака будут купаться в любви и обретут семейное счастье в новом году.

Астролог Влад Росс назвал знаки, которым в 2023 году повезет в любви / ua.depositphotos.com, Главред

Представители нескольких знаков зодиака могут рассчитывать на то, что новый 2023 год будет для них счастливым благодаря большой любви и гармоничным отношениям, которые придут в их жизнь. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, тройка тех, кому повезет в 2023 году в любви выглядит следующим образом.

Стрелец

Представители знака Стрельца будут невероятно счастливы в любви, заверил астролог.

"Самая большая удача в любви Стрельца ждет весной, в первую половину года. Супер-классный период в том, что касается любовных отношений", – отметил Влад Росс.

Козерог

По прогнозу астролога, у Козерога в 2023 году также будет период, когда в личной жизни у них все будет складываться великолепно.

"С мая и до конца 2023 года удача в любви ждет Козерога. Очень удачными в это время будут встречи, а любовь будет крепкой", – заверил Влад Росс.

Скорпион

Скорпион окажется в топ-3 счастливчиков 2023 года, которых ждет сказочная любовь.

"У Скорпиона будет прекрасно складываться супружеская жизнь, в браке он будет счастлив. Особенно он это ощутит во второй половине года", – прогнозирует Влад Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, что нужно успеть сделать в декабре 2022 года каждому знаку зодиака, чтобы заложить фундамент счастливой жизни в 2023 году. Также Влад Росс назвал знаки зодиака, из которых получаются самые бесстрашные воины.

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