УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Могут сбивать самолеты пачками и крушить врага: астролог назвал топ-4 лучших воина по знаку зодиака

7 июля 2022, 06:03

Астролог Влад Росс рассказал, из представителей каких знаков зодиака получаются наилучшие воины.

По словам Влада Росса, наилучшие воины получаются из Дев
Астролог назвал лучших воинов по знаку зодиака / Коллаж ua.depositphotos.com, Reuters

Среди знаков зодиака есть четыре, которые становятся наилучшими воинами – самоотверженными, исполнительными, готовыми рисковать. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, определяющую роль тут играет влияние Марса – планеты войны.

Топ-4 знака-лучших воина от Влада Росса выглядит следующим образом.

1 место – Дева. Марс очень силен в Деве. Если в гороскопе человека Марс в Деве, это указывает на его большую ответственность и способность выполнить все поставленные перед ним задачи.

Девы по праву считаются лучшими воинами. Они всегда подчиняются любому приказу, действуют четко и конкретно.

2 место – Козерог. Марс в Козероге – в экзальтации. Потому представители этого знака – блестящие воины. Они способны дослуживаться до генеральских чинов, погонов, достигать высоких целей через "не могу". Они идут к цели напролом, когда нет ни еды, ни воды – ничего.

3 место – Овен. Овны – очень сильные воины. Марс в Овне – в обители. Овны – самые рисковые люди. Это Матросовы, способные бросаться на амбразуру. Именно Овны в порыве могут неожиданно сбить десяток самолетов противника.

Овны готовы рисковать и действовать четко и слажено в кризисных ситуациях.

4 место – Скорпион. Скорпионы становятся хорошими воинами благодаря высокой выживаемости в любых экстремальных ситуациях. Марс в Скорпионе – в обители. Во время войны Скорпионам попросту везет. Они обладают героическим характером.

Читайте такжеГороскоп на июль-2022 для всех: двум несусветным лузерам будет крайне тяжело, а Дева – в ажуре

Кроме того, даже если Скорпионов бьют, режут и всячески пытают, они никогда не выдадут военную тайну.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, что мешает и что помогает разбогатеть каждому знаку зодиака.

Заказать персональный гороскоп у астролога Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

война в Украине ВСУ астролог военнослужащие Влад Росс астрологический прогноз
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:40

В РФ впервые за 133 дня войны в Украине умолчали о "достижениях": в ISW объяснили, что это значит

06:27

Задумка противника вполне очевиднамнение

06:03

Могут сбивать самолеты пачками и крушить врага: астролог назвал топ-4 лучших воина по знаку зодиакаВидео

06:00

Когда безработица безумно растет: рецепты улучшения на рынке труда

06:00

День ангела Ивана – душевные поздравления, красивые открытки и картинки именинникам

Реклама
05:31

Как прокачать свой мозг и стать умнее: самые лучшие советы

04:50

Украину резко охладит до +7º: украинцы узнали сроки "ледяного прогноза"Видео

04:20

"Потрясет знатно": астролог назвала дату мощного обострения войны с Россией и начало новой бойниВидео

04:11

Можно ли от мороженного заболеть: советы врача для детей и взрослых

03:40

Самые вкусные и восхитительно нежные блюда из кабачков: 3 самых простых рецептаВидео

03:33

Как получить ведро смородины с куста: хитрости, которые помогут повысить урожайностьВидео

03:24

57-летняя Сара Джессика Паркер удивила фанатов телом в купальнике

03:03

"Загадили весь мир свои враньем": Ивар Калныньш раскритиковал Россию, и рассказал о победе Украины

02:40

Налетят холодные ливни и град: синоптики назвали дату самой неприятной погодыВидео

02:05

Военный эксперт пояснил, как уничтожение ВСУ русских складов повлияет на ход войныВидео

01:35

Как правильно стирать тюль в стиральной машине: 5 золотых правил, которые сохранят его целым

01:32

"Любовь всегда побеждает!": звезда Сватов и Папика выходит замуж

00:51

Приметы на 7 июля: что нельзя делать на Ивана Купала и как не попасть в бедуВидео

00:36

"Это просто невыносимо": Юрий Горбунов признался, куда вывез Катю Осадчую и детей во время войны

00:18

Звезда "Сватов" заявила, что больше не будет сниматься в российском кино - СМИ

Реклама
06 июля, среда
23:59

Панин пожаловался на угрозы из-за проукраинской позиции

23:59

Новые правила для военнообязанных: Арестович пристыдил украинцев за "зраду"Видео

23:37

Вдова Кобзона рассказала правду об "умирающем" Моисееве

23:33

Где будет ключевая битва за Донбасс и стоит ли врагу рассчитывать на успех: ответ военного экспертаВидео

23:03

Под Запорожьем агрессоры поручили экс-тамаде бороться с алкоголизмом своих солдат

22:59

Луганская область не оккупирована на 100%: Гайдай рассказал, что на самом деле происходитВидео

22:58

В РФ сколачивают отряды "боевых зэков" и отправляют воевать в Украину – BildВидео

22:58

Заработала западная артиллерия, ВСУ наносят очень ощутимые удары - ЗеленскийВидео

22:36

В разведке США озвучили три сценария развития войны в УкраинеВидео

22:35

В семье Перис Хилтон неожиданное пополнение: "Мы не можем быть еще счастливей!"

22:27

Бывшая Владимира Кличко призналась, что страдала от алкоголизма и запрещенных веществВидео

21:58

В Украине рухнули цены на топливо: какая стоимость бензина и дизеляВидео

21:53

Сокрушительные удары HIMARS: в западной разведке не верят в новое продвижение РФ в УкраинеВидео

21:50

Боятся ВСУ: Россия использует "ловушки" для защиты Крымского моста - исследование

21:44

"Свадьба года": украинский ведущий нашел идеальную пару для путинистки Егоровой

21:12

"Остановитесь! 2.0": Янукович вылез и снова потребовал не воевать "до последнего украинца"Видео

21:09

Скадовск содрогнулся от мощных взрывов: разрушен дом, пострадал ребенокВидео

20:57

Зеленский назвал ключевое условие завершения войны в УкраинеВидео

20:36

У Зеленского сделали заявление по поводу возможного участия Путина на саммите G20Видео

20:35

По улицам "плавают" машины, переходы под водой: мощный ливень парализовал КиевВидео

Реклама
20:30

Русский поезд в огне катится в пропасть: Арестович спрогнозировал, что ждет оккупантов в боях с ВСУВидео

20:27

"Без головы, без ног, без туловища": оккупанты в истерике от колоссальных потерь в УкраинеВидео

20:25

Сожгли родную хату, сгубили всю семью: на Одесчине русская ракета лишила женщину мамы, отца и брата

20:15

Гороскоп на завтра 7 июля 2022: Девам – везение, Весам – важные новости, Стрельцам – удачные совпаденияВидео

19:59

С праздником Ивана Купала – открытки, поздравления и картинки

19:53

Будут притягивать деньги магнитом: 3 знака зодиака, котрым улыбнется большая удача в июлеВидео

19:52

"Это только начало": эксперт назвал причину и сроки военного "коллапса" в РоссииВидео

19:51

Сломали планы Путина: в ОП рассказали о "чудовищных" потерях РФ после ударов HIMARSВидео

19:49

Трансгендерный актер Эллиот Пейдж похвастался новым фото на паспорт

19:40

У Украины появился шанс на проведение Евровидения 2023

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять