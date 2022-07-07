Могут сбивать самолеты пачками и крушить врага: астролог назвал топ-4 лучших воина по знаку зодиака

Астролог назвал лучших воинов по знаку зодиака / Коллаж ua.depositphotos.com, Reuters

Среди знаков зодиака есть четыре, которые становятся наилучшими воинами – самоотверженными, исполнительными, готовыми рисковать. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, определяющую роль тут играет влияние Марса – планеты войны.

Топ-4 знака-лучших воина от Влада Росса выглядит следующим образом.

1 место – Дева. Марс очень силен в Деве. Если в гороскопе человека Марс в Деве, это указывает на его большую ответственность и способность выполнить все поставленные перед ним задачи.

Девы по праву считаются лучшими воинами. Они всегда подчиняются любому приказу, действуют четко и конкретно.

2 место – Козерог. Марс в Козероге – в экзальтации. Потому представители этого знака – блестящие воины. Они способны дослуживаться до генеральских чинов, погонов, достигать высоких целей через "не могу". Они идут к цели напролом, когда нет ни еды, ни воды – ничего.

3 место – Овен. Овны – очень сильные воины. Марс в Овне – в обители. Овны – самые рисковые люди. Это Матросовы, способные бросаться на амбразуру. Именно Овны в порыве могут неожиданно сбить десяток самолетов противника.

Овны готовы рисковать и действовать четко и слажено в кризисных ситуациях.

4 место – Скорпион. Скорпионы становятся хорошими воинами благодаря высокой выживаемости в любых экстремальных ситуациях. Марс в Скорпионе – в обители. Во время войны Скорпионам попросту везет. Они обладают героическим характером.

Читайте такжеГороскоп на июль-2022 для всех: двум несусветным лузерам будет крайне тяжело, а Дева – в ажуре

Кроме того, даже если Скорпионов бьют, режут и всячески пытают, они никогда не выдадут военную тайну.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, что мешает и что помогает разбогатеть каждому знаку зодиака.

Заказать персональный гороскоп у астролога Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.