Что нужно успеть сделать каждому знаку до Нового года – советы астролога

Астролог Влад Росс дал совет, как уже сейчас, в декабре 2022-го, заложить фундамент для своего счастья в 2023 году / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Чтобы в новом году добиться успеха и быть счастливым, каждому знаку зодиака в последний месяц уходящего 2022 года важно успеть завершить определенные дела или начать новые. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Астролог дал рекомендации, что должен успеть сделать до Нового года каждый знак зодиака.

Овну до наступления нового года важно успеть заняться психологией, проанализировать свои мысли, чувства и поступки. Не будут лишними занятия парапсихологией и оккультными науками.

Телец до 2023 года должен успеть расширить свой круг общения: найти друзей, наладить контакт с людьми, вступить в организацию или стать частью коллектива.

Близнецы должны успеть добиться целей, продвинуться по карьерной лестнице, подняться на новый уровень успеха или покорить Джомолунгму.

Раку до Нового года важно съездить за рубеж, если ему представится такая возможность. Если же заграничная поездка никак не возможна, то будет полезным попутешествовать перед праздниками по стране и попасть в ту точку, где Рак давно мечтал побывать.

Льву до начала 2023 года нужно найти сексуального партнера и заняться сексом.

Дева до Нового года должна успеть вступить в брак, если не сделала этого в предыдущие месяцы года.

Весам в уходящем году важно обратить внимание на здоровье и вовремя излечить болезнь. Также до Нового года им нужно успеть сделать ту операцию, которую они давно откладывали. Речь может идти и о хирургической, и о пластической операции. Либо же – заняться спортом.

Скорпиону важно до Нового года заняться творчеством либо зачать детей.

Стрельцу нужно успеть обзавестись собственным домом, землей или огородом. Также важно до Нового года навестить родственников или родителей.

Козерогу до наступления 2023 года необходимо успеть обзавестись новыми друзьями и приятелями, съездить в командировку и заключить важные контракты, особенно денежные.

Водолею до Нового года нужно решить свои материальные проблемы, а также так трансформировать свой бизнес или работу, чтобы в конечном итоге перед ним открылись какие-то дополнительные возможности. Полезным будет в последний месяц уходящего года вернуться к старым перспективным проектам, способным принести хорошую прибыль.

Рыбам важно заняться самопознанием, а также начать важные долгосрочные проекты. Рыбам в последний месяц уходящего года многое в жизни можно менять, создавать большие перемены. Благодаря этому коренным образом может преобразиться их жизнь.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил подробный гороскоп на декабрь 2022 года для всех знаков зодиака и рассказал, для кого последний месяц уходящего года будет удачным, а кому принесет лишь проблемы и неприятности. Кроме того, Влад Росс спрогнозировал, грозит ли Украине тотальный блэкаут, и будет ли свет на Новый год.

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