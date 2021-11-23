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Новолуние и солнечное затмение в декабре 2021: что нельзя делать, чтобы не спугнуть удачу

23 ноября 2021, 12:35

Что делать в новолуние и солнечное затмение, чтобы не навлечь беду - расскажет Главред.

Новолуние и солнечное затмение 4 декабря 2021
Новолуние и солнечное затмение 4 декабря 2021 / ua.depositphotos.com

В первом месяце зимы Луна вступит в новую фазу цикла 4 декабря 2021 года в 09:44 по киевскому времени. Новолуние состоится в созвездии Стрельца.

1 лунные сутки астрологи советуют проводить в максимально спокойной обстановке без суеты и волнений. Идеальное время, чтобы провести его в одиночестве ограничив контакты. Можно планировать дела, как на текущий месяц, так и на долгосрочную перспективу и ставить цели.

Новолуние 4 декабря 2021 года состоится в субботу. Этому дню покровительствует Сатурн, который благоволит планированию. Можно расписать бюджет на месяц или распланировать ближайшие сутки.

О том, какую роль играют фазы Луны в благополучии, читайте в нашем материале: Лунный календарь на декабрь 2021: знаки судьбы, большие потери и самый опасный день.

Солнечное затмение 4 декабря 2021 – его влияние на судьбу

4 декабря 2021 наряду с новолунием состоится и закрытие коридора затмений. Оно станет последним солнечным затмением 2021 года и произойдет в 9:33 по киевскому времени. Чтобы затмение благоприятно сказалось на вашем благополучии и помогло принять правильное решение, нужно правильно к нему подготовиться: навести порядок в доме, избавиться от ненужных и старых вещей, очистить пространство вокруг себя, чтобы позволить позитивной энергии изменений наполнить ваш дом. Также за день до затмения можно устроить разгрузочный день.

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Коридор затмений с 19 ноября по 4 декабря предоставляет возможность построить отношения с людьми, которые сделают вас лучше, привлечь энергию денег и избавиться от плохих привычек.

Знаки стихии Огня в период затмений могут осознать свою ценность в мире, в то время как "земляные" знаки могут улучшить свое финансовое положение. Знаки стихии Воды больше всего будут подвержены перепадам настроения и вспышкам эмоций. Представителям водной стихии выпадает шанс исправить старые ошибки и вынести ценный жизненный урок.

Читайте такжеЛунный календарь стрижек на декабрь 2021: когда категорически нельзя стричь волосы и делать маникюр

Новолуние 4 декабря 2021 - что можно делать

В день нового лунного цикла жизненная энергия человека на минимуме. Организм ослаблен, может ощущаться упадок сил. В этот день нужно быть особо внимательными на дороге, а если чувствуете стресс и напряжение, лучше и вовсе отказаться от вождения.

Хороший день, чтобы проводить разгрузочный день или садиться на диету. Также в новолуние можно отказываться от вредных привычек.

Не стоит пренебрегать полноценным сном. Новолуние приходится на субботу, поэтому у вас есть шанс восстановить свою жизненную энергию. Прогулки на природе и медитация, вечер с любимой книгой или расслабляющая ванна с аромамаслами настраивают на позитив.

Что нельзя делать в новолуние

  • Стричь волосы – стрижка в этот день может "укоротить" и продолжительность жизни.
  • Начинать новые проекты и дела;
  • Менять работу или место жительства;
  • Проводить хирургические вмешательства.

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