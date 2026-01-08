Укр
"Новая тактика": эксперт объяснил маневры стратегической авиации РФ без пусков ракет

Юрий Берендий
8 января 2026, 03:09
8
Россия проводит ротацию стратегической авиации и перебрасывает бомбардировщики Ту-95МС на ключевые аэродромы, готовя экипажи, отметил эксперт.
"Новая тактика": эксперт объяснил маневры стратегической авиации РФ без пусков ракет
Эксперт объяснил маневры стратегической авиации РФ без пусков ракет / Коллаж: Главред, фото: Wikimedia, УНИАН

О чем сказал Романенко:

  • У России есть два основных региона размещения стратегической авиации
  • Враг проводит ротацию бортов стратавиации
  • РФ может готовить новые тактические приемы для удара по Украине

В ночь на 5 января российские оккупационные войска поднимали борта стратегической авиации во время масштабного удара дронами по Украине. Однако, российская авиация так и не запустила ракеты по Украине. О причинах таких маневров россиян рассказал в эксклюзивном комментарии Главреду авиационный эксперт Валерий Романенко.

По его словам, Россия размещает стратегическую авиацию в двух основных регионах. Первый охватывает европейскую часть страны с аэродромами в Энгельсе, Шайковке, Оленегорске и Дягилево, где сформирована соответствующая группировка. Второй регион на Дальнем Востоке - на аэродроме Украинка, где дислоцируются 22-я и 326-я тяжелые бомбардировочные дивизии.

"Что сейчас происходит? Происходит ротация с дальних аэродромов, бомбардировщики Ту-95МС перебрасываются на (аэродромы, - ред.) Энгельс и на Оленегорск там, где раньше были подразделения 22-й дивизии, из Энгельса. Эти подразделения нужно натренировать, потому что они не участвовали в боевых действиях, те, что перебрасываются с Дальнего Востока. Поэтому россияне сейчас просто отрабатывают какие-то операции, возможно они как-то модернизировали ракеты Х-101 и готовятся какие-то новые тактические приемы", - указал он.

Кроме того, Романенко отметил, что в состав российской дальней авиации входит 54-й авиационный полк, базирующийся в Ахтубинске, на вооружении которого находятся истребители МиГ-31К, способные использовать ракеты "Кинжал". Часть этих самолетов также размещается на авиабазе в Моздоке, поэтому вылет МиГ-31К обычно осуществляется именно с двух этих аэродромов.

Эксперт подчеркнул, что значительная часть таких вылетов может иметь сугубо демонстративный или тренировочный характер и использоваться для психологического давления. В то же время из-за самого факта поднятия самолетов в воздух Украина вынуждена реагировать, останавливая активную жизнь и объявляя тревогу, независимо от того, являются ли эти вылеты боевыми или учебными.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Самолеты серии Ту, которыми Россия наносит удары по Украине / Инфографика Главреда

Как Россия "подсвечивает" украинские системы ПВО - мнение эксперта

Как писал Главред, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объясняет активизацию российской стратегической авиации проведением учебных полетов и разведывательной деятельностью.

"Они (россияне, - ред.) таким образом пытались выяснить наши позиционные районы, где размещается РЛС, где размещаются соответствующие средства противовоздушной обороны, которые во время таких вылетов активизируются, происходит общение на рабочих, закрытых, но рабочих волнах между собой, то есть закрытая радиосвязь, и они все это фиксируют", - указал он.

Он также отмечает, что во время вылетов стратавиации российская сторона пытается выяснить, кто именно отслеживает передвижение их самолетов и с помощью каких технических средств это осуществляется.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные силы не отказались от практики комбинированных атак с применением ракет и беспилотников по территории Украины. По оценке военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, очередной масштабный удар может быть осуществлен после снижения температуры воздуха ниже 20 градусов.

Вечером 6 января войска РФ совершили атаку "Шахедами" на Днепр. В результате обстрела пострадали по меньшей мере семь человек, среди которых двое детей, сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя массированный ракетно-дроновой обстрел 5 января, отметил, что в Харькове, Днепре и ряде других городов и громад продолжаются работы по ликвидации последствий вражеских атак.

О персоне: Валерий Романенко

Валерий Романенко - авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

новости России война в Украине Юрий Романенко ракетный удар
17:12

Законопроект №14110-д создает условия для теневого рынка и коррупционной ренты - политолог

