Почему Россия поднимает стратавиацию, но не пускает ракеты - раскрыты планы Кремля

Почему Россия поднимает стратегическую авиацию, но не пускает ракеты / Коллаж: Главред

В ночь на 5 января 2026 года украинские мониторинговые каналы зафиксировали вылет российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160. Однако, непосредственных пусков ракет из этих самолетов не произошло, и вместо ожидаемого удара враг ограничился применением ударных беспилотников и локальных атак. Эксперты назвали причины таких действий российских оккупационных войск.

Россия пытается выяснить расположение систем ПВО

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко связывает ночную активность российской стратегической авиации с тренировочными полетами и ведением разведки. Об этом он сообщил в эксклюзивном комментарии для Главреда.

"Они (россияне, - ред.) таким образом пытались выяснить наши позиционные районы, где размещается РЛС, где размещаются соответствующие средства противовоздушной обороны, которые во время таких вылетов активизируются, происходит общение на рабочих, закрытых, но рабочих волнах между собой, то есть закрытая радиосвязь, и они все это фиксируют", - указал он.

По его словам, такие вылеты имеют еще одну цель - фиксацию того, кто именно осуществляет наблюдение за действиями российской авиации и какие технические средства при этом применяются. Он отметил, что Украина получает информацию о вылетах российской стратегической авиации не путем использования собственных технических ресурсов, а в значительной степени благодаря помощи партнеров, которые обладают соответствующими разведывательными возможностями.

"Соответственно, они фиксируют, какие именно технические средства работают для фиксации и сопровождения тех самых стратегических самолетов типа Ту-95, Ту-160, Ту-22М3. Следовательно, это одновременно были как тренировочные полеты, так и для проведения разведывательной деятельности", - добавил эксперт.

Самолеты серии Ту, которыми Россия наносит удары по Украине / Инфографика Главреда

Массированная ракетная атака по Украине может состояться уже этой ночью

Коваленко пояснил, что полеты стратегической авиации россияне используют для выявления позиций украинской противовоздушной обороны, чтобы впоследствии скорректировать траектории ракет и дронов. Имея несколько возможных маршрутов, противник выбирает те, где риск перехвата средствами ПВО является наименьшим. Именно с этой целью и проводятся такие вылеты - для уточнения направлений дальнейших ударов как ракетами, так и беспилотниками.

В то же время он отметил, что новый массированный удар по Украине так или иначе состоится. Эксперт отметил, что Россия накопила боекомплект для новой атаки, однако, ожидает усиления морозов в Украине.

"Россия не отказывалась от террора тыловой Украины и у них сейчас полностью готов весь боекомплект, что по дронам, что по ракетам. И это может произойти не просто на этой неделе, это может произойти даже этой ночью. Но на мой взгляд, они сейчас ожидают прихода в Украину морозов минус 15, минус 20. И именно в этот период они нанесут массовый комбинированный удар. Как раз когда будут морозы минус 20", - резюмирует он.

РФ проводит ротацию стратегической авиации

Авиационный эксперт Валерий Романенко в эксклюзивном комментарии для Главреда рассказал, что Россия сосредотачивает стратегическую авиацию в двух основных регионах. Первый из них расположен в европейской части РФ и охватывает аэродромы Энгельс, Шайковка, Оленегорск и Дягилево, которые формируют отдельную авиационную группировку. Второе направление - Дальний Восток, где на аэродроме Украинка дислоцируются 22-я и 326-я тяжелые бомбардировочные дивизии.

"Что сейчас происходит? Происходит ротация с дальних аэродромов, бомбардировщики Ту-95МС перебрасываются на (аэродромы, - ред.) Энгельс и на Оленегорск там, где раньше были подразделения 22-й дивизии, из Энгельса, да, которые были. Эти подразделения нужно натренировать, потому что они не участвовали в боевых действиях, те, что перебрасываются с Дальнего Востока. Поэтому россияне сейчас просто отрабатывают какие-то операции, возможно они как-то модернизировали ракеты Х-101. И готовятся какие-то новые тактические приемы", - указал он.

Ракета Х-101 / Инфографика: Главред

Кроме того, по его словам, в состав российской дальней авиации входит 54-й авиационный полк, на вооружении которого есть истребители МиГ-31К, используемые для запусков ракет "Кинжал". Основной базой этого подразделения является Ахтубинск, однако часть самолетов также размещается на аэродроме Моздок, откуда их обычно и поднимают в воздух.

"Да эти действительно, эти просто с целью запугивания поднимаются в воздух, а мы из-за этого вынуждены с ракетами или без ракет, боевые или тренировочные вылеты, а мы из-за этого вынуждены останавливать всю активную жизнь Украины. Ну вот, ну вот, в общем такая ситуация. То есть то, что они поднимают самолеты, это могут быть просто плановые тренировочные вылеты", - резюмирует он.

Ракета "Кинжал" / Инфографика: Главред

Вылеты без пусков ракет не являются чем-то новым

Возвращение российских самолетов на аэродромы без применения ракет не является для врага новым приемом. Не исключается, что ночные вылеты российской стратегической авиации 5 января могли быть элементом подготовки к массированной ракетной атаке по Украине. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Это не что-то новое, это просто забытое уже то, что было раньше. Ранее оккупанты неоднократно поднимали стратегическую авиацию, вы помните также частые тревоги в Украине из-за взлета самолетов МиГ-31К, которые являются носителями "Кинжалов", которые фактически держали Украину в тревоге по семь раз в сутки, а то и больше. Ну, а в этот раз это, возможно, отработка удара, который, вероятно, планируется на какое-то ближайшее время", - отметил Игнат.

Россия применяет тактику демонстрационных полетов

Военный эксперт Олег Жданов пояснил, что стратегическая авиация РФ не держит боевые самолеты постоянно оснащенными ракетами. Обычно самолеты заправлены и готовы к оперативному снаряжению, однако определить момент подготовки к реальному боевому применению возможно лишь при условии наличия агентурной информации непосредственно с военных аэродромов.

"Надо иметь агентуру в самой воинской части, которая имеет доступ к аэродрому, тогда мы можем гарантированно получать информацию - начинают они их снаряжать или не начинают, готовят они их к боевому вылету или готовят к демонстрационным полетам, как это было сегодня ночью. Я думаю, что это были именно демонстрационные полеты", - отметил Жданов в комментарии TSN.ua.

Он также обратил внимание, что посадка самолета с тяжелыми ракетами на борту является крайне опасной. Самолет может взлетать с ракетным вооружением, но возвращаться должен с минимальным весом, поэтому иногда экипажи вынуждены совершать круги над аэродромом, чтобы выработать топливо. Для МиГ-31 ракета массой около четырех тонн создает серьезный риск аварийной посадки с возможными катастрофическими последствиями.

Россия готовит удар по украинским системам ПВО

Эксперт также отметил, что сам факт взлета МиГ-31К или Ту-95 заставляет Украину объявлять воздушную тревогу по всей стране, что автоматически приводит к активизации систем противовоздушной обороны.

"Когда система противовоздушной обороны включена, все радиолокационные станции "светятся", как гирлянда на елке. И оператор дрона видит эту радиолокационную обстановку и может корректировать эти дроны именно для выбивания наших радиолокационных станций", - указал он.

Откуда и какими типами вооружения Россия наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Жданов называет наиболее вероятным вариантом именно подготовку к атакам на систему противовоздушной обороны. По его мнению, в случае ее уничтожения ситуация может повторить начало полномасштабной войны, когда российская авиация действовала непосредственно над Киевом. Именно поэтому враг сейчас, вероятно, занимается выявлением и попытками нейтрализации украинской ПВО.

Погода влияет на применение россиянами стратегической авиации

Основатель компании по производству оборонной продукции First Contact и участник боевых действий Валерий Боровик считает, что именно погодные условия мешают российским оккупантам ударить ракетами по Украине.

"Конечно, погода мешает, погода больше мешает нам сбивать, чем запустить. Но оно одинаково действует что на противника, что и на наши возможности", - подчеркнул он в эфире телеканала Киев24.

По его словам, причин, почему самолеты российской стратегической авиации не были привлечены к ударам по Украине может быть несколько, однако наиболее вероятным фактором он назвал погоду, поскольку врагу нужна высокая точность поражения, а неблагоприятные метеоусловия этому мешают.

