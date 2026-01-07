Когда Россия нанесет новый массированный удар по Украине - названо главное условие

Военный эксперт предупреждает, что Россия может нанести новую массированную атаку по Украине в ближайшее время, в частности после наступления сильных морозов.

Когда Россия нанесет новый массированный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

О чем сказал Коваленко:

Россия пытается вычислить маршруты полета ракет и дронов для новой массированной атаки

Удар может состояться уже в ближайшие дни

Российские оккупационные войска не отказались от комбинированных ракетно-дронных ударов по территории Украины. Следующий массированный удар по Украине может состояться тогда, когда температура воздуха опустится ниже 20 градусов. Об этом в эксклюзивном комментарии Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По словам Коваленко, сейчас российские войска сосредоточены на выявлении позиций украинской противовоздушной обороны, чтобы в дальнейшем корректировать маршруты полета ракет и дронов. Враг анализирует имеющиеся траектории и выбирает те из них, где риск поражения средствами ПВО является наименьшим. Именно с этой целью Россия поднимает стратегическую авиацию, не осуществляя пусков по территории Украины, используя такие вылеты для уточнения маршрутов и параметров полета как ракет, так и беспилотников.

В то же время Коваленко отмечает, что новая массированная атака по Украине неизбежна.

"Россия не отказывалась от террора тыловой Украины и у них сейчас полностью готов весь боекомплект, что по дронам, что по ракетам. И это может произойти не просто на этой неделе, это может произойти даже этой ночью", - указал он.

Эксперт добавил, что, по его мнению, россияне не наносят массированных ударов по Украине из-за того, что ждут усиления морозов.

"Но, на мой взгляд, они сейчас ожидают прихода в Украину морозов минус 15, минус 20. И именно в этот период они нанесут массовый комбинированный на удар. Как раз когда будут морозы минус 20", - резюмировал Коваленко.

Откуда и какими типами вооружения Россия наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Когда температура опуститься ниже 20 градусов

В этом контексте стоит отметить, что снижение температуры до 20 градусов может произойти уже в эти выходные. Об этом в интервью Главреду сообщила синоптик Наталья Птуха.

"Ночью ожидаем от -14 до -20 мороза, местами до -23. Дневные максимумы конечно, немножко выше, но ожидаем мороз от - 9 до -15 градусов. Именно с севера арктический воздух придет на территорию Украины", - отметила синоптик.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 6 января в Днепре прогремели мощные взрывы - город подвергся массированной атаке ударных беспилотников типа Shahed. Исполняющий обязанности главы Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко сообщил о повреждении многоэтажного дома.

Комментируя масштабную ракетно-дроновую атаку России 5 января, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в Харькове, Днепре и ряде других городов и общин продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов.

В ночь на 5 января российские войска также атаковали Чернигов, применив баллистические ракеты и беспилотники. В результате удара пострадало частное предприятие на окраине города, сообщил руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

