Когда Россия нанесет новый массированный удар по Украине - названо главное условие

О чем сказал Коваленко:
- Россия пытается вычислить маршруты полета ракет и дронов для новой массированной атаки
- Удар может состояться уже в ближайшие дни
Российские оккупационные войска не отказались от комбинированных ракетно-дронных ударов по территории Украины. Следующий массированный удар по Украине может состояться тогда, когда температура воздуха опустится ниже 20 градусов. Об этом в эксклюзивном комментарии Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
По словам Коваленко, сейчас российские войска сосредоточены на выявлении позиций украинской противовоздушной обороны, чтобы в дальнейшем корректировать маршруты полета ракет и дронов. Враг анализирует имеющиеся траектории и выбирает те из них, где риск поражения средствами ПВО является наименьшим. Именно с этой целью Россия поднимает стратегическую авиацию, не осуществляя пусков по территории Украины, используя такие вылеты для уточнения маршрутов и параметров полета как ракет, так и беспилотников.
В то же время Коваленко отмечает, что новая массированная атака по Украине неизбежна.
"Россия не отказывалась от террора тыловой Украины и у них сейчас полностью готов весь боекомплект, что по дронам, что по ракетам. И это может произойти не просто на этой неделе, это может произойти даже этой ночью", - указал он.
Эксперт добавил, что, по его мнению, россияне не наносят массированных ударов по Украине из-за того, что ждут усиления морозов.
"Но, на мой взгляд, они сейчас ожидают прихода в Украину морозов минус 15, минус 20. И именно в этот период они нанесут массовый комбинированный на удар. Как раз когда будут морозы минус 20", - резюмировал Коваленко.
Когда температура опуститься ниже 20 градусов
В этом контексте стоит отметить, что снижение температуры до 20 градусов может произойти уже в эти выходные. Об этом в интервью Главреду сообщила синоптик Наталья Птуха.
"Ночью ожидаем от -14 до -20 мороза, местами до -23. Дневные максимумы конечно, немножко выше, но ожидаем мороз от - 9 до -15 градусов. Именно с севера арктический воздух придет на территорию Украины", - отметила синоптик.
Удары по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 6 января в Днепре прогремели мощные взрывы - город подвергся массированной атаке ударных беспилотников типа Shahed. Исполняющий обязанности главы Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко сообщил о повреждении многоэтажного дома.
Комментируя масштабную ракетно-дроновую атаку России 5 января, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в Харькове, Днепре и ряде других городов и общин продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов.
В ночь на 5 января российские войска также атаковали Чернигов, применив баллистические ракеты и беспилотники. В результате удара пострадало частное предприятие на окраине города, сообщил руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
Другие новости:
- Мир и гарантии безопасности для Киева: Буданов заявил о "конкретных результатах"
- Война РФ-НАТО может вспыхнуть раньше: что раскрыл секретный документ Германии
- Морозы до -20: в "Укрэнерго" раскрыли, станут ли графики отключений жестче
О персоне: Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред