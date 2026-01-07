Ядерные гарантии - будут ли союзники защищать Украину в случае нового нападения РФ

Зеленский сообщил о ключевых результатах переговоров по гарантиям безопасности для Украины и подчеркнул, что союзники могут принудить РФ к миру.

Будут ли союзники защищать Украину в случае нового нападения РФ - Зеленский раскрыл детали гарантий безопасности для Украины / Коллаж: Главред

О чем сказал Зеленский:

Какие получит Украина ядерные гарантии безопасности - что будет в случае провала мирных переговоров

Какой вопрос вынесут на референдум и согласится ли Россия на условия мира

Будут ли союзники защищать Украину в случае нового нападения РФ

7 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги международной дипломатической активности и очертил приоритеты на будущее. Глава государства сообщил, что украинская сторона продолжает переговоры относительно гарантий безопасности, рамочных документов для окончания войны и дальнейшего сотрудничества. Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает Новости.Live.

Какие получит Украина ядерные гарантии безопасности

Отвечая на вопрос о возможности распространения британского и французского ядерного зонтика на Украину на фоне нестабильности вокруг будущего НАТО и дискуссий по Гренландии, Владимир Зеленский отметил, что речь о ядерном оружии не ведется.

"Что касается гарантий безопасности от наших европейских партнеров и от Соединенных Штатов Америки, мы обсуждаем и континент, и защиту на земле, в небе, на море, а также отдельный трек против воздушной обороны, а также усиление нашей армии, а также финансирование дополнительное для личного состава. Это очень важно для наших бригад, укомплектованность этих бригад, чтобы они были высокого процента", - указал он.

Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

Какой вопрос вынесут на референдум

Президент также пояснил, что вопрос проведения выборов в Украине и возможного референдума по мирному соглашению напрямую зависят от переговорного процесса, а именно от его продолжения и достижения конкретных результатов.

По его словам, в случае вынесения темы на референдум речь шла бы исключительно о 20-пунктном плане, который рассматривается в комплексе с другими элементами. В частности, параллельно с этим планом обсуждаются двусторонние гарантии безопасности с Соединенными Штатами Америки.

"Договоренность моя с Трампом должна закрепиться подписями. Также зависит от нашего экономического блока, от нашего премьера, от меня, от министра экономики и американской переговорной группы, потому что нам нужен пакет восстановления Украины. Все это идет вместе. Я думаю, если мы все это успеем в январе, то наверное февраль может быть таким рабочим месяцем по изменениям в законодательстве. А также это зависит и от наших депутатов, потому что они должны продемонстрировать работу и результат по наработкам, по изменению избирательного законодательства, избирательного кодекса или соответствующего законодательства и также изменения в закон о референдуме. То есть рано еще об этом говорить подробно, надо иметь результат в переговорах", - указал он.

Когда состоятся новые переговоры с Трампом

Отвечая на вопрос о возможности закрепления гарантий безопасности на срок более 15 лет в рамках переговоров, Владимир Зеленский сообщил, что поднимал этот вопрос, после чего президент США взял паузу для его обработки и пообещал рассмотреть предложение.

"Я думаю, что я в ближайшее время встречусь с ним. Думаю, у меня будет встреча в Вашингтоне, а может где-то еще, посмотрим, какие планы у президента. И я думаю, там я смогу получить ответ на этот вопрос", - рассказал он.

Почему не происходят обмены пленными

Комментируя отсутствие обменов военнопленными в начале октября, глава государства отметил, что этим направлением занимался координационный штаб, а также Кирилл Буданов, Служба безопасности Украины и ранее - бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По словам Зеленского, вопрос обменов всегда входит в круг обязанностей главы ОП, ведь он имеет принципиальное значение. Поэтому этим направлением будет заниматься и новый руководитель Офиса президента совместно с Рустемом Умеровым. Он отметил, что обмены являются одной из ключевых задач украинской переговорной группы.

"А с чем связана пауза (в обменах пленными, - ред.)? Пауза, разумеется, связана с тем, что для России это давление на Украину. Украина находит свои дипломатические давления на Россию, чтобы она закончила войну. Россия понимает, что обмены военнопленными для нас важны, болезненны. И поэтому она именно все это тормозит. Будем делать все, чтобы разблокировать обмены военнопленных", - подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский / Фото: УНИАН

Согласится ли Россия на условия мира

Зеленский сообщил, что представители США точно ведут переговоры с россиянами и проговаривают им различные варианты.

"Отвечу очень просто, что пока Россия крутит носом, но партнеры у нас достаточно сильные, некоторые из них особенно, и могут нос открутить, если захотят", - указал он.

Будут ли союзники защищать Украину в случае нового нападения РФ

Владимир Зеленский отметил, что это очень сложный вопрос, на который хотелось бы иметь простой и четкий ответ, особенно лично для него. Он отметил, что в случае новой агрессии партнеры должны дать России жесткую реакцию, однако без наличия четко зафиксированных гарантий безопасности - юридически оформленных и одобренных парламентами и Конгрессом США, однозначно ответить на это невозможно.

"И я задаю именно такой вопрос всем нашим партнерам. И я пока четкого, ясного ответа не получил. Я вижу политическую волю, и что партнеры готовы, и партнеры готовы дать нам сильные санкции, сильные гарантии безопасности", - указал он.

Политическая система США / Инфографика: Главред

Даже при условии таких гарантий, по его словам, Украина в первую очередь должна полагаться на собственные силы, а ключевым залогом безопасности остается мощная, укомплектованная армия численностью около 800 тысяч военных, оснащенная современным вооружением.

"Все, что нам нужно, все это выписано. И это не только желание, это наше видение. Важно, что наши военные все это проговорили. Важно, что мы занимаемся тем, чтобы были финансы на все это. И 90 миллиардов, кстати, решение, которое было в этом году, оно нам также будет помогать", - отметил президент.

Что будет в случае провала мирных переговоров

Говоря о возможном провале мирных переговоров, Зеленский подчеркнул, что прежде всего заинтересован в достижении мирного соглашения и в том, чтобы дипломатия дала результат, и Украина прилагает для этого максимум усилий.

"Параллельно мы должны быть сильными. И что нам нужно, если мирного соглашения нет, или пока его нет? Партнеры все знают. Они должны двигаться быстрее. Словно война не у нас, а у них. Они это должны чувствовать. Они все это знают. ПВО, наша сильная армия, деньги на производство дронов, защита неба, все прекрасно все это понимают", - сказал он.

Он также отметил, что на дипломатическом направлении Соединенные Штаты сейчас действуют довольно эффективно, уже есть положительные наработки, хотя процесс еще не доведен до завершения. По его словам, Вашингтон имеет достаточно рычагов влияния на Россию и способен их применить, если будет иметь четкую политическую волю, а ключевым условием является сохранение Украины среди приоритетов американской политики.

"Найти инструменты, давить на Россию. Пожалуйста, вот вам пример с Мадуро. Да? Провели операцию. Провели? Провели. Результат все видели. Весь мир. Быстро это сделали. Ну, пусть они сделают какую-то операцию с этим Спасибо вам. с Кадыровым, с этим убийцей. Может, тогда Путин увидит и задумается", - резюмирует он.

Почему гарантии безопасности для Украины не сработают - мнение эксперта

Как писал Главред, гарантии безопасности для Украины в формате пятой статьи Устава НАТО или Будапештского меморандума не будут эффективными, считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его мнению, предложенные механизмы не заработают на практике, поскольку имеют скорее характер политических договоренностей, чем реальных инструментов защиты, поэтому ожидать от них серьезных результатов не стоит.

Эксперт также убежден, что армии стран-партнеров не будут принимать непосредственного участия в боевых действиях на территории Украины. Кроме того, в случае повторной агрессии со стороны России миротворческие контингенты, по его оценке, быстро покинут страну.

"Представим, что у нас появляется определенный контингент из Европы, условные французские легионеры или экспедиционный корпус из Штатов. Россия через полгода начинает наступление. Что этот контингент будет делать? Они начнут защищать наши территории? Они будут так же, как и наши ребята, год или два оставаться на "нуле" без отпусков, чтобы защищать Украину? Думаю, нет. Они сразу отправятся в свой Висконсин, Чикаго, Торонто, Париж и так далее. Но при этом мы не получим той безопасности, на которую надеемся", - отметил эксперт.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

