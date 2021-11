Названы самые полезные напитки

Напитки могут навредить здоровью / pixabay.com

Американские диетологи перечислили полезные и вредные для человеческого организма напитки, пишет Eat This, Not That!.

Эксперт по питанию Бренда Перальта назвала обыкновенную чистую воду основным напитком.

"Выпивая много воды, вы обеспечиваете бесперебойную работу всех систем организма. У вас будет лучше работать кишечник и дольше сохраняться чувство сытости", – отметила специалист.

Диетолог Клаудия Хлип напомнила, что достаточное количество жидкости в организме помогает в регулировке аппетита и предотвращает приступы голода. Также она рекомендует пить чай.

"На самом деле не имеет значения, какой именно чай пить, поскольку все они обладают антиоксидантными свойствами и придают воде аромат без каких-либо калорий. Но есть один, который я советую своим клиентам пить больше, и это зеленый чай. Несколько исследований показали, что он ускоряет метаболизм, а это означает, что вы сжигаете больше калорий", - добавила эксперт.

Читайте такжеДиетолог составила вкусный и эффективный завтрак для похуденияТакже диетолог Джейн Ковин рекомендует тем, кто не представляет свою жизнь хоть без капельки алкоголя, выпивать не более бокала вина в день. Но, подчеркивает, что этого категорически нельзя делать на голодный желудок.

"В этом случае пища поглотит значительную часть алкоголя, и вы меньше опьянеете", - советует диетолог.

Напомним, употребление хурмы может спровоцировать образование в желудке фитобезоара – плотного клубка из растительных волокон.

Также сообщалось, что некоторые сухофрукты лучше, чем свежие фрукты.

