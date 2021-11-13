Назван самый популярный напиток, который снижает давление

Напитки могут регулировать давление / pressa40

Ученые из Университета Западной Австралии обнаружили, что черный чай помогает справиться с гипертонией. Об этом говорится в статье журнала American Journal of Clinical Nutrition.

В ходе эксперимента как мужчины, так и женщины с повышенным артериальным давлением пили по три чашки черного чая и другого напитка, в котором также содержится кофеин, но нет флавоноидов (природных красителей), как в чае.

Эффект появился уже в первый день эксперимента.

Оказалось, что черный чай по сравнению с другими кофеионосодержащими напитками оказывал большее действие на верхнее и нижнее давление.

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"Результаты исследования показывают, что некий компонент черного чая, помимо кофеина, может влиять на скорость изменения артериального давления в ночное время", - отметили исследователи.

Напомним, ранее международные исследователи выяснили, что диабет второго типа можно предсказать по содержанию в крови белка фоллистатина еще за 19 лет до начала развития заболевания.

Также ранее эксперты обнародовали перечень осенних продуктов, которые способствуют похудению.

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