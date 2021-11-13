Диетолог рассказала, что будет с телом, если каждый день есть изюм / УНИАН

Изюм нужно включать в ежедневный рацион. Об этом рассказала в комментарии РИА Новости известный диетолог Анна Мелехина.

По ее словам, достаточно съедать 25 граммов изюма (примерно четверть чашки) в сутки.

"Изюм содержит флавоноиды, которые могут оказывать антиоксидантное действие, снижать уровень плохого холестерина, расслаблять кровеносные сосуды и снижать риск ишемической болезни сердца. Она отметила, что красные сорта винограда содержат больше антиоксидантов, чем белые. Добавляйте изюм в кашу, оладья, салаты. Получайте с ним пищевые волокна, витамины и сладкий вкус", — заявила Мелехина.

Диетолог также добавила, что изюм в больших количествах может вызвать диарею, тошноту или рвоту. И его при этом нельзя употреблять вместе с циклоспорином (антибиотиком), поскольку он уменьшает количество препарата, поглощаемого организмом.

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