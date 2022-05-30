Начнутся сильнейшие бои и эскалация войны: астрологи назвали критические для Украины дни

Гороскоп для Украины / pixabay

Война в Украине длится уже четвертый месяц. Каждый украинец мечтает скорее вернутся домой. Астрологи и специалисты прогнозируют, что боевые действия летом 2022 будут только интенсивнее.

Астролог Ольга Медвецкая заявила, что для Украины наступает важный период. По ее словам, в начале июня возможна эскалация в войне с Россией.

Как отмечает астролог, период до 6 июня очень важен, поскольку в это время происходит соединение Марса с Юпитером в знаке Овна. Специалист поясняет, что в такое время высока вероятность эскалации конфликта, увеличение жестокости и насилия.

"Хорошая новость в том, что Меркурий вскоре вернется к своей привычной траектории (3.06), пару дней придет в себя и все процессы будут протекать легче (примерно с 10.06)", — говорит Медвецкая.

Астролог Дмитрий Уранус также отмечает, что начало июня будет тяжелым для Украины. По его прогнозу, в этот период могут усилиться военные действия, и нужно продержаться полтора месяца.

Критическо важной датой астролог называет 5 июня.

"После 5 июля Марс переходит в Телец. И в июле постепенно ситуация на фронте начнет меняться в пользу Украины, ближе к августу, особенно в августе. Телец знак Украины, и бог войны Марс потеряет свой напор и силу проходя по Тельцу. Марс перестанет благоволить агрессору в июле", - добавил специалист.

"ВСУ будут выгонять врага с территории Украины в июне. Или враги начнут останавливаться. Да, будут потери, будет сложно. Будут серьезные бои. Но врага будут выгонять", – отмечает астролог Анжела Перл.

По словам астролога, новый виток эскалации возможен под Новый год. Перл подчеркнула, что Донбасс Украина может вернуть военным путем, а Крым – путем переговоров, будет заключено соглашение.

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Когда закончится война в Украине

Ранее астролог Англелина Михайличенко предупредила украинцев, что солнечное затмение 30 апреля может сильно повлиять на развитие войны в Украине. По ее прогнозу, новую фазу войны можно ожидать уже с 29 апреля.

Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев назвал даты, когда будут идти самые тяжелые бои и чего ждать Украине в будущем. Астролог отмечает, что украинцы должны готовиться к лету. Тогда боевые действия будут утихать.

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