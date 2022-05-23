Мощное наступление и обстрелы: астролог составила гороскоп для Украины и назвала опасные даты в мае

Гороскоп для Украины / pixabay, Офис президента

Украина до конца мая ожидает два самых опасных дня. Именно 28 и 29 мая не исключены какие-то травмирующие события в информационном поле - на поверхность могут выйти плохие новости.

Астролог Надежда Боровая в своем прогнозе отметила, что 23 мая Меркурий ретроградно возвращается в Телец, и снова соединяется со звездой Алголь, а это очень нехорошее соединение, особенно в сфере договоренностей разного уровня.

"25 мая Марс переходит в знак своей силы, что увеличит воинственность, а соединение с Юпитером расширяет эту воинственность. Это может расширить географию либо в наступлении, либо в обстрелах", - сообщила астролог, передает Realist.online.

По словам астролога, также увеличатся поставки оружия. "Уже 28 мая Венера меняет знак - входит в Телец, знак своей силы. Захочется стабильности, чтобы все было как прежде, люди будут фиксироваться на материальном аспекте больше обычного. Появиться желание купить что-то красивое для дома, что-то отремонтировать, заняться садом, клумбами, привести в порядок все вокруг. "Заземлиться", почувствовать себя в привычном мире, с привычными заботами", - добавила астролог.

Самые тяжелые дни, по прогнозу астролога - 28–29 мая. Не исключены какие-то травмирующие события в информационном поле, возможно, выйдут на поверхность не совсем хорошие новости.

Читайте такжеВойна в Украине будет долгой: астролог назвала дату прекращения боевых действий

Когда закончится война в Украине

Ранее астролог Англелина Михайличенко предупредила украинцев, что солнечное затмение 30 апреля может сильно повлиять на развитие войны в Украине. По ее прогнозу, новую фазу войны можно ожидать уже с 29 апреля.

Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев назвал даты, когда будут идти самые тяжелые бои и чего ждать Украине в будущем. Астролог отмечает, что украинцы должны готовиться к лету. Тогда боевые действия будут утихать.

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