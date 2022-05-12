Астролог назвала дату, когда Украина объявит о победе в войне

Боевые действия будут продолжаться все лето в Украине.
В мае 2022 года произойдет переломный момент в войне против России. Как говорят астрологи, боевые действия еще будут, но летом Украина объявит о победе.
Как говорит астролог Наталья Борисенко, в мае ВСУ смогут переломить ход войны, благодаря поставкам западного оружия.
"Украинские защитники смогут освободить от оккупантов ряд населенных пунктов. Украины к концу мая могут возвращаться понемногу домой", - добавила астролог в своем прогнозе.
По словам астролога, боевые действия будут продолжаться все лето, а объявить победу Украина сможет в августе.
"Очевидно, на День Независимости 24 августа будет объявлена победа над Россией. И мир будет с этого момента", – подытожила Борисенко.
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