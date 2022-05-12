Астролог назвала дату, когда Украина объявит о победе в войне

Гороскоп для Украины / Reuters, ua.depositphotos.com

В мае 2022 года произойдет переломный момент в войне против России. Как говорят астрологи, боевые действия еще будут, но летом Украина объявит о победе.

Как говорит астролог Наталья Борисенко, в мае ВСУ смогут переломить ход войны, благодаря поставкам западного оружия.

"Украинские защитники смогут освободить от оккупантов ряд населенных пунктов. Украины к концу мая могут возвращаться понемногу домой", - добавила астролог в своем прогнозе.

По словам астролога, боевые действия будут продолжаться все лето, а объявить победу Украина сможет в августе.

"Очевидно, на День Независимости 24 августа будет объявлена победа над Россией. И мир будет с этого момента", – подытожила Борисенко.

Читайте такжеВойна в Украине будет долгой: астролог назвала дату прекращения боевых действий

Читайте также: