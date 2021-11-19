Магнитные бури в декабре 2021: календарь самых опасных дней

Магнитные бури декабрь 2021 - расписание, когда будут / 1zoom.ru

Прогноз магнитных бурь на декабрь 2021 обещает четыре опасных периода. Два из них будут очень затяжными и сильными: прогнозируется, что на пике эти магнитные бури в декабре 2021 достигнут красной отметки в 6-7 баллов.

Когда будут магнитные бури в декабре 2021 года и как уберечь от них свое здоровье – читайте на Главреде.

Зачем знать даты магнитных бурь в декабре 2021

Магнитные бури провоцируют учащенное сердцебиение, повышенное артериальное давление, в эти периоды ухудшается самочувствие в целом.

Больше всего страдают от магнитных бурь метеозависимые люди (а в эту категорию, по статистике, входит каждый третий житель нашей планеты). Но геомагнитные колебания также могут оказывать негативное влияние на людей с пониженным иммунитетом, с хроническими заболеваниями, беременных, детей и пожилых особ.

Поэтому так важно знать, когда магнитные бури: прогноз поможет подготовиться к негативному воздействию, скорректировав свой рацион и привычки.

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Календарь магнитных бурь в декабре 2021

Рождественские и новогодние праздники 2021 пройдут неспокойно.

Магнитная буря 1-4 декабря 2021 . Это будет удар средней силы – до 4 баллов. Больше всего жаловаться на погоду будут те, кто мучается хроническими головными болями и у кого в анамнезе имеются сердечно-сосудистые заболевания.

. Это будет удар средней силы – до 4 баллов. Больше всего жаловаться на погоду будут те, кто мучается хроническими головными болями и у кого в анамнезе имеются сердечно-сосудистые заболевания. Магнитная буря 9-13 декабря 2021 . Пик ее придется на 10 декабря. По предварительным данным, это будет самая сильная магнитная буря месяца и одна из самых сильных магнитных бурь года: ученые допускают, что на пике она достигнет отметки 7 баллов. Ее влияние ощутят даже здоровые люди.

. Пик ее придется на 10 декабря. По предварительным данным, это будет самая сильная магнитная буря месяца и одна из самых сильных магнитных бурь года: ученые допускают, что на пике она достигнет отметки 7 баллов. Ее влияние ощутят даже здоровые люди. Магнитная буря 18-22 декабря 2021 . Еще один продолжительный удар, пик которого придется на День святого Николая – воскресенье, 19 декабря. Ожидается, что на пике она достигнет 6 баллов, поэтому любые чрезмерные физические и эмоциональные нагрузки в этот период противопоказаны.

. Еще один продолжительный удар, пик которого придется на День святого Николая – воскресенье, 19 декабря. Ожидается, что на пике она достигнет 6 баллов, поэтому любые чрезмерные физические и эмоциональные нагрузки в этот период противопоказаны. Магнитная буря 30-31 декабря 2021. В последние два дня этого года могут фиксироваться повышенная утомляемость и перепады настроения. Ситуацию усугубят предпраздничные хлопоты и новогоднее застолье, которое богато на жирную пищу и алкоголь (а именно эти продукты и не рекомендуется употреблять в дни магнитных бурь).

Даты магнитных бурь в декабре 2021 могут корректироваться – поэтому важно следить за актуальной информацией на эту тему на нашем сайте.

Как пережить магнитные бури в декабре 2021 года без проблем для здоровья

В период геомагнитных возмущений нам всем требуется больше свежего воздуха. Поэтому важно в эти дни больше гулять на природе. Программа минимум – чаще проветривать помещения, в которых находитесь. Добавить в свое меню продукты, что укрепляют стенки сосудов и позитивно влияют на кровоток и обменные процессы: это морковь, цитрусовые фрукты, яйца и т.д. Также стоит тщательно следить за соблюдением здорового водного баланса. В том числе нужно временно отказаться от продуктов, которые задерживают в организме воду: это копчености, острые, жареные и соленые блюда. Снизить тревогу и бессонницу помогут медитативные практики: йога, медитация, приятное общение.

Ранее мы писали о том, что делать, если болит голова при магнитных бурях. Медикаменты при головной боли – не всегда являются лучшим решением.

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