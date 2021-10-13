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Комаровский рассказал, нужно ли обязательно вызывать "скорую" при высоком давлении

13 октября 2021, 10:23

Комаровский говорит, что семейный врач обязан рассказать человеку - по каким правилам, когда измерять артериальное давление, как все фиксировать

Комаровский
Евгений Комаровский / УНИАН

Известный медик, писатель и телеведущий Евгений Комаровский рассказал ‒ если у человека серьезно подскочило артериальное давление ‒ он должен обращаться к семейному врачу, а не вызывать карету скорой помощи. Об этом заслуженный украинский педиатр сообщил в эфире канала "Украина 24".

"На самом деле ситуация, когда "скорая" не едет на давление 190. Сейчас трудно признать правоту, но это именно та ситуация, с которой нужно обращаться к семейному врачу. Нет уже никаких в 21 веке таинств в лечении гипертонической болезни. Есть ‒ и в нашей стране тоже - эффективные протоколы лечения, лекарства. Более того - они часто входят в программу "Доступные лекарства", т.е. даже бесплатные. Просто, что удивительно: люди не обращаются годами к врачу, не обследуются, не следят за своим здоровьем", ‒ сказал медик.

Комаровский говорит, что семейный врач обязан рассказать человеку - по каким правилам, когда измерять артериальное давление, как все фиксировать и как лечить.

"Но если человек в сознании и может орать в трубку телефона, то к нему никто не поедет. Я считаю, что если у человека хроническая болезнь, с которой он не обращается к врачу, а потом доводит себя до такого критического состояния и среди ночи требует, чтобы к нему приехала "скорая". Последняя обязана ехать, помогать, а потом выставлять ему счет", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее эксперты рассказали, какой диетой можно решить проблемы с поджелудочной

До того ученые ответили на вопрос, можно ли есть вечером во время диеты.

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скорая помощь Евгений Комаровский новости Украины артериальное давление
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