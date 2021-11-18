Медик назвал неожиданную причину высокого давления / УНИАН

Причинами проблем с высоким давлением могут быть смещенные кости черепа или зажатые мышцы. Об этом рассказал врач-остеопат Владимир Животов в комментарии "Аргументы и факты".

Медик объяснил, что на давление влияет баланс получаемых сердцем симпатических стимулов, которые усиливают работу органа и повышают артериальное давление, и парасимпатические, которые, наоборот, сокращают ритм сердечных сокращений.

"Чаще баланс нарушается в сторону усиления симпатических влияний. У нас в жизни много напряжения, стрессов и мало расслабления. Верхние шейные симпатические узлы дают ветви к сердцу, и за счет работы этих узлов стимулируется работа нашей сердечной мышцы. Если в результате травм, родовых или приобретенных, смещаются кости и напрягаются мышцы, эти симпатические узлы чуть сдавливаются, чуть напрягаются, и дают еще больше стимулов сердцу. Оно вынужденно сокращается чаще и быстрее, поэтому повышается артериальное давление", — заявил Животов.

По мнению остеопата, виновник 99% случаев гипертонии с неясными причинами, которые не могут определить врачи, — сильная травма черепа, которая могла быть получена даже десятилетия назад. Для исправления ситуации в таком случае нужно восстановить правильное положение костей и расслабить мышцы, а в этом может помочь обращение к остеопату, заключил специалист.

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