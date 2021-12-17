Сколько чашек горячего чая можно пить в день и сколько должен стоить хороший напиток

Чай очень полезен для здоровья, если пить его в меру / ua.depositphotos.com

Чай - второй по популярности напиток в мире после воды. Каждый день по всей планете выпивают около трех миллиардов чашек чая. И это понятно - зимой чай согревает, летом - охлаждает, а еще - положительно влияет на здоровье.

Чай - польза

Как говорят врачи, чай тонизирует, улучшает пищеварение, нормализует давление. Кроме того этот напиток снижает риск сердечных и онкологических заболеваний, замедляет процесс старения, нормализует давление, улучшает настроение и ускоряет процесс мышления, говорится в сюжете ТСН.

Сколько чая можно пить в день и есть ли вред

Чай полезен, но важно правильно его заваривать и употреблять. Этот напиток советуют не пить натощак и перед сном.

Также нельзя пить очень крепкий и очень горячий чай. Чтобы не навредить здоровью, не стоит пить больше двух чашек чая в день.

Заваривать чай нужно не дольше нескольких минут, иначе не будет никакой пользы. А еще нельзя заливать в чайник воду из-под крана.

Реклама

Как выбрать хороший чай

В мире существуют тысячи сортов чая, и стоить хороший чай должен по меньшей мере в пять раз дороже, чем хорошо знакомый нам пакетированный чай. Эксперты советуют быть осмотрительными при выборе и обязательно читать состав. Если там есть добавки, то должны появиться сомнения - а чай ли это?

Читайте такжеЧем опасен чай в пакетиках и как различить подделку

Отмечается, что за последние три года украинцы стали более требовательны к чаю. Сейчас на полках магазинов - лучший выбор чая, чем в некоторых европейских городах.

А вот самый дорогой в мире чай просто так не купишь. За год китайского "Да Хун Пао" выращивают менее полукилограмма, а стоит он почти семьсот тысяч долларов за кило.

Как сообщал Главред, ранее диетолог Светлана Фус рассказала, как приготовить японский чай из гречки и чем он полезен.

Вам также может быть интересно: