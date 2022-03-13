Когда закончится война в Украине и какое будущее ждет Путина - прогноз астролога

Украине не придется долго ждать окончания войны. Путин будет изолирован от мира. А когда в Россию перестанут прибывать миллиарды, то свои же его и уберут.
Война в Украине 2022 закончится скоро. Россию добьют жесткие экономические санкции, которые вводит против России весь мир. А самого хозяина Кремля Владимира Путина "уберут свои же". Произойдет это в течение трех недель.
Такой прогноз относительно российско-украинской войны озвучила карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски, передает Апостроф.
"Ждать долго не придется. Я чувствую, что в течение трех недель будут конкретные перемены. Европа его добьет: он будет изолирован от мира. А когда в Россию перестанут прибывать миллиарды, то свои же его и уберут", – заявила она.
По мнению Мочиовски, Украина - не единственная цель Кремля. США и страны Европы это прекрасно понимают.
"К примеру, может зайти со стороны Польши. У него есть планы, уже лежащие на столе. И эти планы не были секретными, как бы он не старался их скрыть", – добавила она.
Мольфарка считает, что Путин не остановится на Украине и попытается спровоцировать Европу на военные действия.
При этом американская, британская и украинская разведки были в курсе, что Путин нападет. Украина была готова к нападению.
"Украинцы просто морально не могли принять, что этот урод начнет уничтожать женщин, детей, мирное население, будет бомбить наши города", – отметила мольфарка.
Ранее психотерапевт и астропсихолог Валерия Мамичева рассказала, когда закончится война в Украине 2022. По ее словам, тяжелая ситуация в Украине, связанная с вторжением России, может понемногу пойти на убыль после 12 марта. Не исключены переговоры, возможно урегулирование ситуации и попытки привести все к благоприятному исходу.
Ранее астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.
Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.
Вам также может быть интересно:
- Война в Украине: известный таролог предсказал полный крах российского вторжения
- "Его ждут страдания до конца года": астролог составил личный гороскоп для Путина
- "Сожжет" Путина и его диктаторский режим": астролог рассказала, когда Украина сможет завершить войну