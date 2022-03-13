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Когда закончится война в Украине и какое будущее ждет Путина - прогноз астролога

13 марта 2022, 09:22

Украине не придется долго ждать окончания войны. Путин будет изолирован от мира. А когда в Россию перестанут прибывать миллиарды, то свои же его и уберут.

Путин, Гитлер
Западные страны знают, что Путин не остановится на Украине / Фото Reuters

Война в Украине 2022 закончится скоро. Россию добьют жесткие экономические санкции, которые вводит против России весь мир. А самого хозяина Кремля Владимира Путина "уберут свои же". Произойдет это в течение трех недель.

Такой прогноз относительно российско-украинской войны озвучила карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски, передает Апостроф.

"Ждать долго не придется. Я чувствую, что в течение трех недель будут конкретные перемены. Европа его добьет: он будет изолирован от мира. А когда в Россию перестанут прибывать миллиарды, то свои же его и уберут", – заявила она.

По мнению Мочиовски, Украина - не единственная цель Кремля. США и страны Европы это прекрасно понимают.

"К примеру, может зайти со стороны Польши. У него есть планы, уже лежащие на столе. И эти планы не были секретными, как бы он не старался их скрыть", – добавила она.

Мольфарка считает, что Путин не остановится на Украине и попытается спровоцировать Европу на военные действия.

При этом американская, британская и украинская разведки были в курсе, что Путин нападет. Украина была готова к нападению.

"Украинцы просто морально не могли принять, что этот урод начнет уничтожать женщин, детей, мирное население, будет бомбить наши города", – отметила мольфарка.

Ранее психотерапевт и астропсихолог Валерия Мамичева рассказала, когда закончится война в Украине 2022. По ее словам, тяжелая ситуация в Украине, связанная с вторжением России, может понемногу пойти на убыль после 12 марта. Не исключены переговоры, возможно урегулирование ситуации и попытки привести все к благоприятному исходу.

Ранее астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

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