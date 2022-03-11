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Когда закончится война в Украине: астролог назвала точную дату

11 марта 2022, 15:04

Гороскоп для Украины говорит, что остался последний сложный период. Он продлится с 24 марта и до 8 апреля. В начале второго месяца весны еще возможны бои.

Одесса, война
С 13 марта военные действия в Украине немного поутихнут / Фото Reuters

Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

Гороскоп для Украины говорит, что один из самых тяжелых периодов в войне страна уже прошла – он начался 24 февраля и закончился 3 марта.

С 13 марта военные действия в Украине немного поутихнут или их станет гораздо меньше, написала Федоренко в Instagram.

С 17 марта на небе открывается своеобразный "транзит", который по-разному влияет, как на людей, так и на страны.

"Для Украины это хороший "транзит", она может получить еще большую поддержку и силы в это время. Справиться с какой-то проблемой, победить", — написала она.

В то же время, для россиян этот период будет не очень хорошим, государство ждет еще большее ухудшение кармы.

"Когда я такое вижу у человека, за этим часто следует огромное наказание, вплоть до смерти", — заявила Анна Федоренко.

Осталась последняя сложная точка в войне в Украине

В то же время гороскоп для Украины говорит, что осталась последняя сложная точка. По словам специалиста, с 24 марта и до 8 апреля Меркурий уходит в падение.

"Чем это чревато? Слабый Меркурий - это провокация, ложь, дезинформация. Очень вероятно, что Украине будут пытаться навязать какую-то ложь. Например, что какой-то город взят или Зеленский сдался или что АЭС взорвали или ещё что-то", - объяснила Федоренко.

Астролог посоветовала в этот период будет очень внимательными к информации - даже официальные источники могут подвести.

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30 и 31 марта и 1 апреля - дни очень слабые и можно поддаться панике.

"Но и сама Россия пострадает сильно от Меркурия в это время - а это потеря продаж, союзников, переговоров, магазинов, поставок, техники, сильная инфляция и т.д.", - добавила астролог.

Когда война в Украине закончится?

По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.

"Так, когда же все закончится в Украине? После коридора затмений - то есть с 20 мая. Потом это приобретет другую форму", - резюмировала специалист.

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

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