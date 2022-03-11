Может затянуться надолго: известный астролог предсказал окончание войны в Украине

Свое пророчество астролог изложил в книге еще 16 месяцев назад.
Уже 16 дней как Россия вторглась в Украину и начала войну. Хоть украинцы и были готовы к вторжению, но до последнего надеялись, что этого не произойдет.
Знаменитый индийский астролог предсказал войну в Европе еще в 2020 году, пишет Newstracklive.
Астролог Пандит Инду Шекхар Шарма сообщил, что в Европе должна случиться серьезная война.
Свое пророчество он изложил в книге еще 16 месяцев назад.
"В период с 26 февраля по 7 апреля 2022 года присутствие Сатурна и Марса в Козероге приведет к войне. Это может нарушить мир во всем мире", - сказано в пророчестве.
Предсказание было напечатано на странице номер 54 книги "Ежегодное астрологическое пророчество", изображение которой сейчас активно распространяется в сети.
Пандит Инду Шекхар Шарма говорит, что всегда существует конфликт из-за присутствия двух планет, включая Сатурн и Марс, в Козероге.
Знак зодиака Индии - Козерог, который намного сильнее. Таким образом, Индия идет по срединному пути и не участвует в споре.
Как долго будет идти война в Украине
Астролог предсказал, что война может продолжаться до середины марта, но если такие страны, как НАТО и США не вмешаются, он может затянуться надолго.
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