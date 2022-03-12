Когда и как закончится война в Украине и что сделать для победы: гороскоп на март-апрель 2022

Чтобы победить в войне, нужно терпеть и бороться даже тогда, когда кажется, что уже совсем нет сил / ua.depositphotos.com

Психотерапевт и астропсихолог Валерия Мамичева рассказала, когда закончится война в Украине 2022.

Тяжелая ситуация в Украине, связанная с вторжением России, может понемногу пойти на убыль после 12 марта. Не исключены переговоры, возможно урегулирование ситуации и попытки привести все к благоприятному исходу, пишет журнал Elle.

В конце марта может начаться еще один болезненный для Украины период, но продлится он недолго.

"Еще один болезненный, но недолгий период может быть в самом конце марта, так как появляется тяжелый аспект Марса и Сатурна — это всегда конфронтация, локальные конфликты и ссоры. Период не будет очень тяжелым, так как речь идет о транзитном Марсе", - говорится в сообщении.

Есть высокая вероятность того, что жители Украины, покинувшие страну, начнут возвращаться в конце апреля — мае. По словам астролога, именно в это время основная масса планет покинет знак зодиака Рыбы и поток беженцев прекратится.

Гороскоп для Украины на апрель 2022

В начале апреля астролог прогнозирует прекращение ярко выраженных военных действий.

"В астрологии Украины также есть важный момент — это прохождение транзита Сатурна по Луне, который длится уже три года. К сожалению, это всегда тяжелые времена. Этот транзит закончится 30 апреля этого года, после чего мы можем ожидать постепенный период восстановления на протяжении еще приблизительно такого же времени", - говорит гороскоп 2022.

Что может остановить войну в Украине?

Мамичева отметила, что нужно обратить внимание на ближайшее затмение 30 апреля и знак зодиака Телец, в котором оно случится.

"Это можно трактовать как то, что у агрессора на войну просто закончатся деньги, ресурсы", - сказала астролог.

Чтобы ускорить победу над Россией, с астрологической точки зрения нужно "укреплять своего Сатурна" — планету дисциплины, силы и жесткости.

"Это та сила, которая заставляет терпеть и побеждать даже тогда, когда кажется, что уже совсем нет сил; та планета, которая не позволяет бросить свою Родину, даже если страшно. Каждый из нас должен сейчас максимально развить и усилить своего Сатурна", - резюмировала специалист.

Как сообщал Главред, ранее астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

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