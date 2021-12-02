Когда появится вакцина от "Омикрона": производители назвали дату

Препарат будет иметь гены против мутаций в новом штамме.
Вакцина от нового штамма коронавируса может появиться уже в марте 2022 года.
Такое заявление сделал президент американской биотехнологической компании Moderna Стивен Хог, пишет The Guardian. Он отметил, что компания будет готова подать заявку на утверждение вакцины в США уже в марте.
Хог подчеркнул, что их вакцина будет иметь гены против мутаций в новом штамме "Омикрон" и поэтому она будет эффективной против этого штамма.
Также президент компании отметил, что Moderna работает над разработкой поливалентной вакцины. Ожидается, что она будет эффективной сразу против четырех различных вариантов коронавируса, в том числе и "Омикрон".
Вакцина от Омикрона – что известно
Ранее в Moderna заявляли, что приступили к созданию новой версии вакцины против опасного штамма коронавируса "Омикрон". В компании рассказали, что изучают в клинических условиях два поливалентных бустера-кандидата, которые были разработаны в ожидании мутаций.
В то же время компания Pfizer заявляла, что адаптирует свою вакцину от коронавируса к новому COVID-штамму Омикрон в течение 100 дней. По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, за 2-3 недели ученые должны собирать всю информацию о штамме "Омикрон".
В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) заявляли, что сейчас проверяют, помогают ли от "Омикрона" имеющиеся вакцины. Если они окажутся неэффективными против нового штамма, то производителям придется их адаптировать. В таком случае новый вариант вакцин могут одобрить в течение 3-4 месяцев.
Новый штамм коронавируса Омикрон - что о нем известно
26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон.
Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября в странах Южной Африки.
Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.
27 ноября в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.
Биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг заявил, что, по первым оценкам, "Омикрон может быть на 500% заразнее, чем Дельта".
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока что нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма Омикрон по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности, с вариантом Дельта.
При этом в ВОЗ считают, что COVID-штамм гораздо более опасен для тех людей, которые уже переболели коронавирусом. Более детальную информацию в ВОЗ обещают сообщить позже.
Врачи, которые уже столкнулись с новым вариантом коронавируса, назвали симптомы Омикрона.
В частности, у зараженных поднимается температура; ощущается усталость; обоняние и вкус не исчезают; учащается пульс.
Новый штамм коронавируса Омикрон может появиться в Украине уже к Новому году, считает доктор медицинских наук Александр Гриневич.