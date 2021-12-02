Когда появится вакцина от "Омикрона": производители назвали дату

Производители назвали дату, когда может появиться вакцина от "Омикрона" / УНИАН

Вакцина от нового штамма коронавируса может появиться уже в марте 2022 года.

Такое заявление сделал президент американской биотехнологической компании Moderna Стивен Хог, пишет The Guardian. Он отметил, что компания будет готова подать заявку на утверждение вакцины в США уже в марте.

Хог подчеркнул, что их вакцина будет иметь гены против мутаций в новом штамме "Омикрон" и поэтому она будет эффективной против этого штамма.

Также президент компании отметил, что Moderna работает над разработкой поливалентной вакцины. Ожидается, что она будет эффективной сразу против четырех различных вариантов коронавируса, в том числе и "Омикрон".

Вакцина от Омикрона – что известно

Ранее в Moderna заявляли, что приступили к созданию новой версии вакцины против опасного штамма коронавируса "Омикрон". В компании рассказали, что изучают в клинических условиях два поливалентных бустера-кандидата, которые были разработаны в ожидании мутаций.

Реклама

В то же время компания Pfizer заявляла, что адаптирует свою вакцину от коронавируса к новому COVID-штамму Омикрон в течение 100 дней. По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, за 2-3 недели ученые должны собирать всю информацию о штамме "Омикрон".

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) заявляли, что сейчас проверяют, помогают ли от "Омикрона" имеющиеся вакцины. Если они окажутся неэффективными против нового штамма, то производителям придется их адаптировать. В таком случае новый вариант вакцин могут одобрить в течение 3-4 месяцев.