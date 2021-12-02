На такие, как у Дельты, и очень легкие: названы симптомы штамма коронавируса Омикрон

Врачи назвали симптомы штамма коронавируса Омикрон / Фото Reuters

Новый штамм коронавируса Омикрон, по данным Всемирной организации здравоохранения на 1 декабря, уже проник в 23 страны мира. Украинские медики считают, что скоро он будет выявлен и в нашей стране. Тем временем медики, которые уже столкнулись с новым COVID-штаммом, рассказали о симптомах болезни. К слову, они отличаются от тех, которые проявляются у пациентов, зараженных штаммом коронавируса Дельта.

В частности, за штаммом Омикрон активно наблюдают в ЮАР, где были выявлены первые случаи этого варианта коронавируса. Согласно предварительным сведениям, штамм не вызывает тяжелую форму заболевания, пишет Еxpress.

Глава Южноафриканской медицинской ассоциации, доктор Анжелика Кутзи, которая первая забила тревогу по поводу нового штамма, рассказала, что симптомы COVID-штамма Омикрон были "чрезвычайно легкими".

Пациент, которого наблюдала Кутзи, ощущал усталость на протяжении нескольких дней. У него не было болей в горле, но он жаловался на першение.

Среди зафиксированных проявлений болезни – лихорадка, ночная потливость, сильные боли в теле.

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У пациентов с Омикроном не было стойкого кашля или потери вкуса или запаха, то есть симптомов, обычно связанных с предыдущими штаммами COVID-19.

Читайте такжеCOVID-штамм Омикрон более опасен, чем Дельта, Украине нужно закрыть авиасообщение - врачМедики предположили, что это может быть связано с изменениями в способе взаимодействия вируса с иммунными клетками человека.

"Многие общие симптомы болезни, такие как лихорадка или насморк, в первую очередь вызваны нашим иммунным ответом на инфекции, а не прямым повреждением, вызванным вирусами или бактериями. Различия в наших иммунных реакциях также могут объяснить, почему два человека не обязательно испытывают одни и те же симптомы, если они инфицированы одним и тем же вирусом или вариантом", – говорят специалисты.

Как сообщал Главред, советник мэра Львова по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий завил, что новый штамм Омикрон подробно исследовали и выяснили, что он способен пробивать защиту организма человека, созданную двумя дозами вакцины от коронавируса. Поэтому понадобится третья, бустерная доза вакцины.

Тем временем глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что известно о новом штамме коронавируса Омикрон и фиксировались ли его случаи в Украине.

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