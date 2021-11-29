Названы нетипичные симптомы штамм коронавируса Омикрон

Медики из ЮАР назвали симптомы штамма коронавируса Омикрон / Фото Reuters

Новый штамм коронавируса Омикрон может появиться в Украине уже к Новому году. Пока что о нем известно немного. Во Всемирной организации здравоохранения озвучили предварительные сведения: этот COVID-штамм гораздо более опасен для тех людей, которые уже переболели коронавирусом. Более детальную информацию в ВОЗ обещают сообщить позже. А пока что врачи, которые уже столкнулись с новым вариантом коронавируса, назвали симптомы Омикрона.

Нетипичные симптомы омикрон-штамма коронавируса

Как пишет SM-News, медики из ЮАР назвали симптомы штамма коронавируса Омикрон:

поднимается температура;

ощущается усталость;

обоняние и вкус не исчезают;

учащается пульс.

Врачи отмечают, что Омикрон, прежде всего, распространяется среди молодых людей — это наиболее уязвимая для штамма группа населения. В больницы поступают пациенты в возрасте 20-30 лет, 65% из них - невакцинированы.

Новый штамм коронавируса Омикрон - что известно

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон.

Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября в странах Южной Африки.

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Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.

27 ноября в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.

Биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг заявил, что, по первым оценкам, "Омикрон может быть на 500% заразнее, чем Дельта".

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока что нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма Омикрон по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности, с вариантом Дельта.

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