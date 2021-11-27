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В Британии подтвердили первые случаи опасного штамма "Омикрон"

27 ноября 2021, 19:15

В качестве меры предосторожности мы проводим дополнительное целевое тестирование в пострадавших районах - Ноттингеме и Челмсфорде.

коронавирус, врач
В Британии обнаружили новый штамм коронавируса / Фото Reuters

Сегодня, 27 ноября, в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" - они связаны с поездками в Южную Африку, говорится в сообщении министра здравоохранения Британии Саджида Джавида в Twitter.

"Нам стало известно о двух случаях заболевания в Великобритании вариантом "омикрон". Эти два случая связаны между собой и имеют связь с поездками в Южную Африку. Эти люди самоизолируются в своих семьях, пока проводится дальнейшее тестирование и поиск контактов", - написал министр.

При этом он добавил, что вирус выявили в Ноттингеме и Челмсфорде.

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"В качестве меры предосторожности мы проводим дополнительное целевое тестирование в пострадавших районах - Ноттингеме и Челмсфорде - и секвенируем все положительные случаи. Это быстро развивающаяся ситуация, и мы предпринимаем решительные шаги для защиты здоровья населения", - добавил Джавид.

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Министр также подчеркнул, что Минздрав Британии добавит четыре страны в "красный список" для путешественников с 28 ноября.

"Мы также добавляем Малави, Мозамбик, Замбию и Анголу в "красный список" для путешественников - с 4:00 воскресенья. Если вы вернулись оттуда в течение последних 10 дней, вы должны изолироваться и сдать анализы ПЦР. И если вы имеете право на вакцинацию - сейчас самое время сделать ее", - добавил он.

Где и когда нашли новый вариант COVID-19

Первые сообщения о заражениях новой мутацией коронавируса появились 23 ноября. Случаи заболевания подтвердились в провинции Гаутенг ЮАР у 77 пациентов. Также вирус зафиксирован у 4 человек в Ботсване. Один заболевший прилетел из Южной Африки в Гонконг, где и был установлен диагноз.

По оценкам эпидемиологического центра ЮАР, около 90% новых случаев заболевания в регионе Гаутенг вызваны новым штаммом. Но также вирус мог уже распространиться и в восьми других провинциях страны.

Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собрала экстренное заседание, в рамках которого оценила новый варианта коронавируса, впервые выявленный в Южной Африке и Ботсване.Эксперты назвали его "вызывающим беспокойство" из-за того, что этот штамм, вероятно, легче передается, чем Дельта. ВОЗ обозначила вариант B.1.1.529 под названием "Омикрон".

Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери предупредил об опасности нового варианта коронавируса, получивший название "Омикрон". Он предположил, что этот штамм может быть таким же опасным, как вирус Эбола.

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