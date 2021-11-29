Пока нет доказательств особой опасности штамма коронавируса Омикрон - ВОЗ

Пока неизвестно, провоцирует ли новый штамм коронавируса более тяжелое течение болезни / Фото Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока что нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма Омикрон по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности, с вариантом Дельта.

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВОЗ, пока что непонятно, легче ли штамм Омикрон передается от человека к человеку по сравнению с другими вариантами.

Также неизвестно, провоцирует ли новый штамм коронавируса более тяжелое заболевание, чем другие варианты COVID-19.

ВОЗ понадобится от нескольких дней до нескольких недель, чтобы выяснить степень тяжести инфицирования штаммом. При этом, по предварительным данным, люди, ранее болевшие COVID-19, могут повторно заразиться штаммом Омикрон в более легкой степени по сравнению с другими вариантами коронавируса.

"Больше информации об этом будет доступно в ближайшие дни и недели", — отметили в ВОЗ.

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В организации также добавили, что ключевыми моментами в борьбе против пандемии коронавируса остаются профилактика и вакцинация.

Где и когда нашли новый вариант COVID-19

Как сообщал Главред, 26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон.

Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября в странах Южной Африки.

Случаи заболевания подтвердились в провинции Гаутенг в ЮАР у 77 пациентов. Также вирус зафиксирован у 4 человек в Ботсване. Один заболевший прилетел из Южной Африки в Гонконг, где и был установлен диагноз.

По оценкам эпидемиологического центра ЮАР, около 90% новых случаев заболевания в регионе Гаутенг вызваны новым штаммом. Но также вирус мог уже распространиться и в восьми других провинциях страны.

Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.

27 ноября в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.

Биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг заявил, что, по первым оценкам, "Омикрон может быть на 500% заразнее, чем Дельта".

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