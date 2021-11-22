Как в Новый год 2022 угодить Тигру, чтобы он принес в дом счастье и благополучие

Новый год 2022 - год Тигра / ua.depositphotos.com/

Новый год 2022 пройдет под покровительством Черного Водяного Тигра. Это благородное животное с непростым характером и любит людей действия, которые принимают решения, долго не раздумывая. Угодить такому – не самая простая задача, но все же вполне осуществимая.

О том, кто в год Тигра будет обласкан фортуной, читайте в нашем материале: Восточный гороскоп 2022: кого из знаков ожидает невероятная удача в год Тигра.

Китайский новый год наступает 1 февраля. Тигр укрепится в своих позициях до 21 января 2023 года. Под покровительством активного и энергичного животного год обещает быть наполнен яркими и незабываемыми событиями. Это время благоприятно для изменений, как внутренних, так и вокруг себя. Чтобы в год Тигра вам сопутствовала удача и везение в делах, большую полосатую кошку нужно как следует задобрить.

Новогодний стол 2022 в год Тигра должен ломиться от щедрых угощений. В-первую очередь, это любые мясные блюда. Тигр хищник и его непременно порадуют, как и телятина и свинина, так и блюда из курицы. Любит Тигр и зелень, поэтому не забывайте о зеленом луке, петрушке и укропе. Также украсят стол и тропические фрукты – мандарины, апельсины и хурма – в оранжевом цвете.

Тигр благоволит людям с активной жизненной позицией, которые открыты к переменам и не боятся пробовать новое. Переезд, смена места работы и даже семейного статуса – удача будет сопутствовать решительным и целеустремленным. А вот ленивые люди, которые привыкли плыть по течению и надеяться на судьбу, могут попасть в опалу к Тигру.

Повелитель наступающего года любит рисковых людей, которые могут решиться на отчаянные авантюры. Если вы мечтали прыгнуть с парашюта или попробовать экстремальные виды спорта – вам будет сопутствовать удача.

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Выбирая хобби или занятие, отдавайте предпочтение активному времяпровождению. Тигр полон энергии и редко сидит на месте. Занимайтесь спортом, отправляйтесь в путешествие и покоряйте горные вершины. Всегда доводите начатое до конца и держите данное слово. В противном случае можете разгневать Тигра.

Чтобы задобрить Тигра заведите себе талисман с его изображением. Это может быть как чашка или статуэтка, так и красивое ювелирное украшение. Также стоит позаботиться о том, чтобы Тигру не попадались на глаза атрибуты прошлого года. С повелителем 2021 Быком у них серьезная борьба за первенство.

Стихия 2022 года – Вода, поэтому стоит проявлять предельную осторожность со стихией огня. Черный Водяной Тигр боится огня и держится от него подальше. Не относитесь к этой стихии неуважительно, с пренебрежением, чтобы избежать серьезных проблем.

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