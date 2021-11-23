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Как убедиться, что яйца свежие и еще 6 кухонных лайфхаков, которые облегчат вашу жизнь

23 ноября 2021, 05:05

Полезные советы пригодятся любой хозяйке.

Лайфхаки для кухни / коллаж Главред

Многие знают полезные приёмы, которые облегчают и ускоряют процесс готовки и работы на кухне, но многими лайфхаками хозяйки не пользуются.

Главред собрал 7 полезных хитростей, которые пригодятся на кухне каждой хозяйке (ну или хозяину).

Как убедиться, что яйца свежие?

С помощью нехитрых манипуляций можно определить "возраст" яиц. Для этого опустите их в воду:

  • только что снесённое яйцо ляжет боком на самое дно;
  • яйцо недельной давности всплывёт тупым концом вверх;
  • яйцо в возрасте 2–3 недель будет стоять в стакане перпендикулярно дну;
  • совсем старое яйцо всплывёт на поверхность — его нельзя есть ни в коем случае.

Порезать сразу несколько томатов черри или помидоров можно с помощью двух крышек или тарелок

Для этого возьмите две одинаковые по диаметру тарелки или пластмассовые крышки. На одну часть выложите томаты, а второй накройте сверху. Придерживая верхнюю тарелку, прорежьте ножом сразу все томаты.

Как сохранить свежесть и мягкость печенья

Как мы знаем, через пару дней почти любая выпечка становятся похожей на сухарики. Чтобы печенье сохраняло мягкость в течение нескольких дней, храните его в контейнере с долькой яблока.

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Обед "с дымком" без мытья посуды

Любую кастрюлю и сковороду можно заменить куском фольги и приготовить в ней еду. Просто сложите все ингредиенты в фольгу, тщательно заверните и отправьте в костёр. Еще одной прелестью будет то, что после вкусного обеда даже не придётся мыть посуду.

Идеальные кусочки пирога - режем без ножа

Существует альтернативный способ аккуратно разрезать торт или пирог без ножа: возьмите зубную нить и разделите торт на части.

Читайте такжеКак правильно солить и перчить блюда - простые лайфхаки от звездого шеф-повара Этот способ работает не только для сладкой выпечки вроде пирожных, но и для мягких сыров. Важно! Берите зубную нить без вкусов, чтобы не испортить любимое лакомство.

Маслом кашу не испортишь

Здесь народная мудрость не врет. Любое блюдо приобретает более плотную консистенцию и богатый вкус, если вместо обычного масла использовать сливочное. Сливочным маслом также можно заменять воду в рецептах с молоком.

Как рутинное мытье посуды превратить в удовольствие?

  • Перед тем как помыть тарелку из-под теста лучше замочить ее в теплой воде минут на 5.
  • Содой хорошо отмывается налёт на кружках, да и вообще ей можно очень много чего оттереть.
  • Дуршлаг лучше мыть сразу после использования, иначе у него всё залипнет в дырочках и потом трудно отмыть.
  • Мыть посуду либо сразу после еды, либо во время готовки.
  • Мойте сразу или замачивайте посуду из-под овсянки, гречки, манки и т. д.
  • Мыть посуду содой вместо гелей.
  • Перед тем, как мыть жирную посуду промокнуть жир бумагой, так трубы будут засоряться меньше.
  • После того, как что-то пожарил, замочи сковородку кипятком, а то потом не отскребешь.
  • Проще потратить по 1-2 минуты, чтобы помыть за собой посуду после еды, чем копить гору посуды и бояться к ней подступиться, сильно демотивирует.

Ранее мы писали о простых и действенных советах по чистке стиральной машинки от грязи, плесени и запаха.

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Автор: Сергей Кущ
viber
кухня лайфхак
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