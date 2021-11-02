11 простых кухонных лайфхаков, которые упростят вам жизнь

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Кухня ежедневно отнимает у нас массу сил и времени. А как хочется, чтобы наша кулинарная жизнь была проще, ярче и веселее. Делимся подборкой супер-полезных лайфхаков, которые упростят ваш кухонный быт и освободят кучу времени для других домашних дел.
Что делать, если пересолили суп, как ускорить приготовление разных круп и еще 9 уловок, которые сделают вас настоящим мастером в своей кухне. Мы уверены, что о некоторых из этих советов, которые подготовила Екатерина Боярская, вы и не догадывались.
Кухонные лайфхаки на все случаи жизни
# 1
Чтобы не ждать, когда вода закипит в кастрюле на плите, можно довести ее до кипения сначала в электрическом чайнике, а затем залить в кастрюлю. Это значительно сэкономит время.
# 2
Уделите один день в неделю, чтобы почистить, нарезать все овощи и заморозить их. Заготовки – это очень удобно! Затем вам останется только достать овощи из морозилки и высыпать в кастрюлю.
# 3
Всем известно, что варка круп занимает больше времени. Некоторые из них приходится варить больше часа. Чтобы ускорить этот процесс, замочите их на ночь в воде.
# 4
Чтобы салат сделать еще более полезным, можно добавить смесь перемолотых орехов и семян. Это не только здорово, но и придаст блюду интересный вкус!
# 5
Если пересолили суп, нужно погрузить в него марлю с любой крупой и проварить несколько минут. Результат вас удивит!
# 6
Как сделать бульон наваристым без мяса? Для этого добавьте 1 столовую ложку оливкового масла и варите бульон на овощах (лук, лавровые листья, стебель кейла, стебель сельдерея, морковь и других).
# 7
Вместо панировочных сухарей используйте молотые орехи. Полезно и вкусно.
# 8
Если какой-нибудь продукт "завалялся" в холодильнике – готовьте из него термически обработанное блюдо (запеканку, рагу, компот).
# 9
Если после ужина остались остатки пищи – заморозьте их, а затем отдайте животным.
# 10
Орехи храните в холодильнике или морозильнике. Так они не станут горькими и не испортятся.
# 11
В выпечке яйца можно заменить бананом, семенами льна или даже семян чиа.
Часто люди сомневаются в том, полезно ли пить кофе, чай или другие напитки с утра. Главред рассказывают, с чего следует начинать день и как сделать рацион здоровым.