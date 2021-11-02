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11 простых кухонных лайфхаков, которые упростят вам жизнь

2 ноября 2021, 01:51

Совершенствуйте свои скилы вместе с Главредом.

кухня
Кухонные лайфхаки, которые упростят вам жизнь / Фото ua.depositphotos.com

Кухня ежедневно отнимает у нас массу сил и времени. А как хочется, чтобы наша кулинарная жизнь была проще, ярче и веселее. Делимся подборкой супер-полезных лайфхаков, которые упростят ваш кухонный быт и освободят кучу времени для других домашних дел.

Что делать, если пересолили суп, как ускорить приготовление разных круп и еще 9 уловок, которые сделают вас настоящим мастером в своей кухне. Мы уверены, что о некоторых из этих советов, которые подготовила Екатерина Боярская, вы и не догадывались.

Кухонные лайфхаки на все случаи жизни

# 1

Чтобы не ждать, когда вода закипит в кастрюле на плите, можно довести ее до кипения сначала в электрическом чайнике, а затем залить в кастрюлю. Это значительно сэкономит время.

# 2

Уделите один день в неделю, чтобы почистить, нарезать все овощи и заморозить их. Заготовки – это очень удобно! Затем вам останется только достать овощи из морозилки и высыпать в кастрюлю.

# 3

Всем известно, что варка круп занимает больше времени. Некоторые из них приходится варить больше часа. Чтобы ускорить этот процесс, замочите их на ночь в воде.

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# 4

Чтобы салат сделать еще более полезным, можно добавить смесь перемолотых орехов и семян. Это не только здорово, но и придаст блюду интересный вкус!

# 5

Если пересолили суп, нужно погрузить в него марлю с любой крупой и проварить несколько минут. Результат вас удивит!

суп, чечевица
Кухонные уловки / Фото ua.depositphotos.com

# 6

Как сделать бульон наваристым без мяса? Для этого добавьте 1 столовую ложку оливкового масла и варите бульон на овощах (лук, лавровые листья, стебель кейла, стебель сельдерея, морковь и других).

# 7

Вместо панировочных сухарей используйте молотые орехи. Полезно и вкусно.

# 8

Если какой-нибудь продукт "завалялся" в холодильнике – готовьте из него термически обработанное блюдо (запеканку, рагу, компот).

холодильник
Кухонные уловки / Фото Pixabay

# 9

Если после ужина остались остатки пищи – заморозьте их, а затем отдайте животным.

# 10

Орехи храните в холодильнике или морозильнике. Так они не станут горькими и не испортятся.

# 11

В выпечке яйца можно заменить бананом, семенами льна или даже семян чиа.

выпечка
Кухонные уловки / Фото Pixabay

Часто люди сомневаются в том, полезно ли пить кофе, чай или другие напитки с утра. Главред рассказывают, с чего следует начинать день и как сделать рацион здоровым.

viber
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