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Нутрициолог дала советы, как выбирать только полезные продукты в магазине

6 августа 2021, 00:50

Сертифицированный нутрициолог Оля Усенко поделилась золотыми правилами, как среди многообразия ярких упаковок находить полезные для вашего здоровья продукты.

цены на продукты
Как выбирать только полезные продукты в магазине / УНИАН

Сложности перехода на правильное питание возникает не только из-за тонкостей готовки – порой трудности возникают и из-за слишком широкого ассортимента в магазинах, когда найти продукт с хорошим составом и не соблазниться на вкусности – это целый квест.

Сертифицированный нутрициолог и спортивный диетолог Оля Усенко у себя в Инстаграм поделилась золотыми правилами, как среди многообразия ярких упаковок находить полезные для вашего здоровья продукты.

Главные правила перед походом в магазин

  • Составляйте список

Планирование поможет сосредоточиться напомнить о том, что именно вам нужно и не накупить лишнего. При создании списка удобнее всего разбить всё на категории: овощи, фрукты, бобы и зерна, орехи и семена, белки, замороженные продукты, заменители молочных и немолочных продуктов, напитки, приправы и тд.

  • Делайте акцент на продукты, которые долго хранятся

Чтобы не ходить часто в магазины, дома всегда должны быть базовые продукты. В таком случае у вас всегда будут варианты адекватных приемов пищи, даже если мало свежих продуктов.

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В кладовой должны быть: крупы, бобовые, макароны, орехи, семечки, ореховые пасты, растительные масла, сухофрукты, консервы из рыбы, бобовых, кукурузы и горошка, шоколад и тому подобное.

В морозилке легко можно хранить: мясо, птицу, рыбу, готовый фарш, морепродукты, замороженные овощи, фрукты и даже хлеб, если вы не едите его много.

Что делать в магазине

Дома мы со всем разобрались. А как вести себя в магазине, чтобы не набросать в корзину лишнего? Эксперт отмечает: "Наши магазины не поддерживают здоровый образ жизни и обычно все правильные продукты необходимо выискивать внутри полок, поэтому растеряться может каждый". Поэтому она дает такие простые советы:

  • Идти по магазину только по списку
  • Не "вестись" только на яркие упаковки
  • Всегда читать список ингредиентов
  • Покупать в основном цельные, богатые питательными веществами продукты
  • Придерживаться своего плана и избегать импульсивных покупок

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