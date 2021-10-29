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Как убрать неприятный запах из холодильника: бытовой лайфхак, взорвавший Сеть

29 октября 2021, 03:26

Блогер из Австралии раскрыла простой способ очищения холодильника, который подойдёт даже для неопытной хозяйки.

Холодильник
Как избавиться от запаха в холодильник / Фото Pixabay

Все мы стараемся поддерживать холодильник в чистоте, ведь никому не хотелось бы хранить продукты в ненадлежащих условиях. Однако неприятный запах может появиться даже в самом чистом холодильнике. Разбираемся в причинах и устраняем неприятный запах вместе.

Австралийская блоггер Каролина Макколи ведёт блог о домашнем уюте и часто делится эффективными лайфхаками по уборке. На этот раз она рассекретила крутой лайфхак, который поможет вам идеально отчистить холодильник и "убить" неприятный запах.

Перед мытьем холодильника достаньте из него все продукты, полки и съемные ящики.

Как убрать запах из холодильника раз и навсегда

  • Смешайте стакан воды с четвертью стакана обычного уксуса и добавьте 2 чайные ложки ванильного экстракта.
  • Полученным раствором хорошо протрите все поверхности холодильника и полки.
  • Тогда вытрите все сухой тряпкой.

Такие простые манипуляции помогут легко избавиться от грязи и придать приятный аромат, который не будет перебивать запах продуктов.

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viber
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