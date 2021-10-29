Как убрать неприятный запах из холодильника: бытовой лайфхак, взорвавший Сеть

Как избавиться от запаха в холодильник / Фото Pixabay

Все мы стараемся поддерживать холодильник в чистоте, ведь никому не хотелось бы хранить продукты в ненадлежащих условиях. Однако неприятный запах может появиться даже в самом чистом холодильнике. Разбираемся в причинах и устраняем неприятный запах вместе.

Австралийская блоггер Каролина Макколи ведёт блог о домашнем уюте и часто делится эффективными лайфхаками по уборке. На этот раз она рассекретила крутой лайфхак, который поможет вам идеально отчистить холодильник и "убить" неприятный запах.

Перед мытьем холодильника достаньте из него все продукты, полки и съемные ящики.

Как убрать запах из холодильника раз и навсегда

Смешайте стакан воды с четвертью стакана обычного уксуса и добавьте 2 чайные ложки ванильного экстракта.

Полученным раствором хорошо протрите все поверхности холодильника и полки.

Тогда вытрите все сухой тряпкой.

Такие простые манипуляции помогут легко избавиться от грязи и придать приятный аромат, который не будет перебивать запах продуктов.

Другие полезные лайфхаки от Главреда:

Как за 30 секунд очистить решетку гриля. С помощью всего лишь свежего лука, разрезанного пополам, вы можете избавиться от нагара и приставшего мусора за секунды, сэкономив время на чистке щеткой.

Как прекратить ночные кошмары и начать высыпаться. Хотя с возрастом кошмары становятся реже, вы, возможно, заметили их всплеск со стартом пандемии.

Как навсегда разлюбить сладкое. На самом деле тяга к сладкому – это не зависимость и не болезнь, а привычка, у которой всегда есть причины.