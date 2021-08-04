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Как за 30 секунд очистить решетку гриля: здоровые лайфхаки

4 августа 2021, 21:37

Следуйте этим пошаговым инструкциям по чистке гриля с луком.

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Все, что вам нужно, это белый лук и вилка для гриля/Pixabay

По мере того, как длится жаркий сезон гриля, есть более простой способ очистить решетку после барбекю, который позволяет избежать использования едких очистителей и моющих средств для гриля.

С помощью всего лишь свежего лука, разрезанного пополам, вы можете избавиться от нагара и приставшего мусора за секунды, сэкономив время на чистке щеткой.

Все, что вам нужно, это белый лук и вилка для гриля. Следуйте этим пошаговым инструкциям по чистке гриля с луком и другим общим советам по уходу за грилем в течение всего лета, пишет WellGood.

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Как почистить гриль луком

1. Никогда не используйте воду непосредственно на чугунных решетках. Это может вызвать их ржавчину, что испортит вкус будущих барбекю. Вместо этого используйте луковицу или используйте натуральный очиститель для гриля, не содержащий чугуна.

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Если у вас нет чугунных решеток, подойдет вода, особенно для глубокой уборки в конце сезона. Для этого снимите решетки и погрузите их в таз с мыльной водой (или с водно-уксусным раствором). Вы также можете окунуть щетку для гриля в немного воды, чтобы удалить мусор с решеток после гриля.

2. Используйте лук, чтобы очистить решетку

После того, как вы закончите жарить, оставьте гриль включенным. Затем насадите половину белого лука на конец вилки для гриля и потрите ею решетку лицевой стороной вниз. Тепло в сочетании с естественными антибактериальными свойствами лука разрушит любой стойкий уголь или липкий соус.

Помните: решетки должны быть горячими, поэтому держите лук вилкой или щипцами (чтобы не обжечь руки). А если еда действительно застряла, попробуйте использовать натуральную кислоту, например лимонный сок или белый винный уксус, чтобы ускорить процесс.

Те из вас, у кого есть угольный гриль, сохраните лук, чтобы уменьшить количество пищевых отходов. Как только вы закончите, бросьте его в горячие угли и позвольте дымному аромату проникнуть во все, что вы будете готовить дальше.

3. Удалите излишки нагара

Каждый раз, когда вы используете гриль, на его компонентах накапливается жир, а дым превращается в уголь, маленькие хлопья, которые остаются в колпаке гриля. Чтобы грязь и нагар не попали в пищу, вы должны регулярно чистить вытяжку, поддоны и конфорки.

Когда вы замачиваете решетку для гриля, используйте щетку для гриля вдоль вытяжки, чтобы удалить излишки углерода и мусора.

здоровье
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