Как и чем поливать комнатные цветы, чтобы хорошо росли и не болели

Как правильно поливать комнатные цветы зимой и в другие времена года / Фото ua.depositphotos.com

Правильный полив цветов - залог того, что ваши зеленые любимцы будут радовать пышной листвой и обильным цветением. Казалось бы, все очень просто - нужно просто не забывать "напоить" цветы, но такой простой процесс имеет множество нюансов. Если не следовать основным правилам, можно запросто погубить растение. Главред разобрался, как и чем поливать комнатные цветы, чтобы они хорошо росли.

Как правильно поливать цветы в горшках

Прежде всего нужно помнить, что частота полива и количество воды зависят от множества факторов: сезона, температуры воздуха, фазы развития растения, качества грунта, объема горшков. Стоит забыть о том, чтобы поливать все цветы одновременно. Безусловно, это очень удобно, но каждый вид растения нуждается в своем собственном графике полива, который зависит от его потребностей. Покупая растения, обязательно уточните, как часто они любят "пить".

Правильным поливом считается такой, при котором водой увлажняется весь грунт в горшке, а ее избыток вытекает в поддон. Через 1-2 часа часть воды впитывается почвой, а лишнюю воду нужно из поддона вылить. Для пальм, драцен, фикусов летом воду в поддонах можно оставлять до полного впитывания почвой.

Как правильно поливать комнатные цветы зимой и летом, весной и осенью? Тут работает универсальное правило: весной и летом растения следует поливать более обильно, осенью поливы следует сократить, а в зимнее время поливать еще реже.

Основные правила полива:

обильный полив необходим растениям во время активного роста;

когда рост растения прекращается, полив постепенно уменьшают;

глинистые почвы удерживают влагу дольше и высыхают медленнее, чем песчаные;

растения в небольших горшках надо поливать чаще.

Как понять, что растение нужно полить

Чтобы определить нуждается ли цветок в поливе, достаточно потрогать пальцем почву в горшке. Если она сырая или чуть влажная, вода не нужна. Если она сухая – требуется полив.

Еще один способ: постучите по горшочку. Если звук глухой, то почва влажная, если звонкий - сухая, а значит зеленого любимца нужно напоить.

Также оцените внешний вид цветка. Обычно когда растению не хватает влаги, листья желтеют и становятся вялыми.

Вода из-под крана не очень подходит для полива растений, так как в ней есть известь и хлор / Фото ua.depositphotos.com

Чем поливать комнатные цветы, чтобы хорошо росли

Оптимальный вариант для полива - мягкая или средней жесткости вода. Хлорированная вода из-под крана не подходит. Если другого варианта нет, то воду из-под крана тоже можно использовать, но нужно, чтобы она отстоялась в течение суток в открытой посуде.

Когда растения растут интенсивно, их полезно поливать теплой водой. Температура воды должна быть на 5-7 °С выше, чем температура воздуха в помещении. При поливе холодной водой у растений загнивают стебли и корни, могут опадать листья и бутоны.

Нельзя поливать теплой водой растения, которые растут в прохладных местах и находятся в состоянии покоя.

Когда нужно поливать цветы - утром или вечером

Поливать комнатные растения лучше всего вечером. Дело в том, что утром капельки воды, оставшиеся на стебле и у основания корней, могут усилить солнечные лучи. В результате цветок рискует получить ожог.

Кроме того, утром из-за более высокой температуры утром вода быстрее испаряется из субстрата, и растение может не успеть ее впитать.

При поливе вечером корни лучше усваивают жидкость и питательные вещества.

В зимнее время года или если за окном пасмурная погода, полив можно проводить и утром. Это связано с тем, что в таком случае на цветок не падают солнечные лучи, а воздух не сильно прогревается.

Сколько раз в неделю нужно поливать цветы

Летом большинству цветов требуется более обильный полив. Поэтому поливать растения нужно по мере высыхания субстрата. Большинство видов цветов поливают один раз в два-три дня, суккуленты увлажняют один раз в неделю.

Зимой частоту полива необходимо сократить:

для суккулентов – до одного раза в три-четыре недели;

для остальных видов – до одного раза в три-четыре дня.

Осенью необходимо поливать комнатные растения с частотой чуть реже зимней, но чуть чаще летней. При этом следует постепенно сокращать частоту увлажнений до минимума, применяемого зимой. Это обеспечит плавный переход цветка на новый режим и избавит его от стресса.

Весной поливы постепенно увеличивают, доводя до полноценной летней. Главная цель такого подхода та же – предотвращение стресса, в результате которого цветок может заболеть.

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