Как заставить цвести сразу все орхидеи даже без подкормок - самый простой способ

Чтобы заставить капризную орхидею цвести, растению нужен перепад температур. Он способствует получению большого количества углекислого газа.
Если орхидея не хочет цвести, растению нужно дать "волшебный пинок", то есть провести несколько манипуляций, чтобы стимулировать растение к тому, чтобы выпустить цветонос.
Почему орхидея не цветет
Для того, чтобы орхидея зацвела, ей нужен углерод. Днем растения выделяют кислород, а ночью поглощают углекислый газ. Происходит это при температуре от 16 до 22-24 градусов. В таких условиях на тыльной стороне листочков орхидеи открываются поры, и она начинает поглощать углекислый газ. Днем, когда на растение попадает много света, начинают происходить химические процессы, и углекислый газ перерабатывается в углерод, который, в свою очередь, способствует росту листьев и корней, а также цветению. Наверняка вы заметили, что орхидеи закладывают цветоносы весной и осенью. Это происходит именно благодаря перепаду дневных и ночных температур. В принципе, таких условий можно достичь в любое время года и добиться того, чтобы орхидея цвела практически постоянно.
Как заставить орхидею цвести круглый год
Комфортная для орхидей температура составляет от 20 до 25 градусов тепла. В таких условиях фаленопсис будет наслаждаться окружающей обстановкой и будет "лениться" цвести. Чтобы увидеть красивые цветки, необходимо устроить растению стрессовую ситуацию.
Для этого достаточно вынести вазон на застекленный балкон, где температура воздуха равна 15-17 градусам выше нуля, и оставить фаленопсис там на неделю.
Если балкона в квартире нет, то просто поставьте орхидею на подоконник и откройте окно на обычный режим проветривания. Днем орхидея будет нагреваться, вечером - охлаждаться. Главное - не должно быть сквозняка или сильного переохлаждения, которое чревато обморожением и почернением листьев.
Такой перепад температур заставит орхидею "задуматься о своем поведении", что побудит ее выпустить цветочные стрелки.
Как заставить орхидею цвести в домашних условиях
Орхидея может цвести благодаря наличию нескольких "спящих" почек. Обрежьте цветонос на 2 см выше третьей почки, чтобы исключить ее высыхание вместе с цветоносом.
Цветонос можно обрезать непосредственно у розетки, но тогда орхидея зацветет позже.
Важно! Не двигайте горшок с растением после обработки. Даже малейшее передвижение влияет на состояние орхидеи в этот период и мешает ей зацвести.
Смотрите видео - Как заставить орхидею цвести:
Ранее Главред писал, как приготовить домашнее удобрение для орхидей из двух простых ингредиентов - понадобится лишь чеснок и вода.
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