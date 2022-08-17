Как заставить цвести сразу все орхидеи даже без подкормок - самый простой способ

Орхидея не цветет - что делать / Фото pixabay.com

Если орхидея не хочет цвести, растению нужно дать "волшебный пинок", то есть провести несколько манипуляций, чтобы стимулировать растение к тому, чтобы выпустить цветонос.

Почему орхидея не цветет

Для того, чтобы орхидея зацвела, ей нужен углерод. Днем растения выделяют кислород, а ночью поглощают углекислый газ. Происходит это при температуре от 16 до 22-24 градусов. В таких условиях на тыльной стороне листочков орхидеи открываются поры, и она начинает поглощать углекислый газ. Днем, когда на растение попадает много света, начинают происходить химические процессы, и углекислый газ перерабатывается в углерод, который, в свою очередь, способствует росту листьев и корней, а также цветению. Наверняка вы заметили, что орхидеи закладывают цветоносы весной и осенью. Это происходит именно благодаря перепаду дневных и ночных температур. В принципе, таких условий можно достичь в любое время года и добиться того, чтобы орхидея цвела практически постоянно.

Как заставить орхидею цвести круглый год

Комфортная для орхидей температура составляет от 20 до 25 градусов тепла. В таких условиях фаленопсис будет наслаждаться окружающей обстановкой и будет "лениться" цвести. Чтобы увидеть красивые цветки, необходимо устроить растению стрессовую ситуацию.

Для этого достаточно вынести вазон на застекленный балкон, где температура воздуха равна 15-17 градусам выше нуля, и оставить фаленопсис там на неделю.

Если балкона в квартире нет, то просто поставьте орхидею на подоконник и откройте окно на обычный режим проветривания. Днем орхидея будет нагреваться, вечером - охлаждаться. Главное - не должно быть сквозняка или сильного переохлаждения, которое чревато обморожением и почернением листьев.

Такой перепад температур заставит орхидею "задуматься о своем поведении", что побудит ее выпустить цветочные стрелки.

Как заставить орхидею цвести в домашних условиях

Орхидея может цвести благодаря наличию нескольких "спящих" почек. Обрежьте цветонос на 2 см выше третьей почки, чтобы исключить ее высыхание вместе с цветоносом.

Цветонос можно обрезать непосредственно у розетки, но тогда орхидея зацветет позже.

Важно! Не двигайте горшок с растением после обработки. Даже малейшее передвижение влияет на состояние орхидеи в этот период и мешает ей зацвести.

Смотрите видео - Как заставить орхидею цвести:

Ранее Главред писал, как приготовить домашнее удобрение для орхидей из двух простых ингредиентов - понадобится лишь чеснок и вода.

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