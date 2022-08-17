УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как заставить цвести сразу все орхидеи даже без подкормок - самый простой способ

17 августа 2022, 11:05

Чтобы заставить капризную орхидею цвести, растению нужен перепад температур. Он способствует получению большого количества углекислого газа.

Орхидея
Орхидея не цветет - что делать / Фото pixabay.com

Если орхидея не хочет цвести, растению нужно дать "волшебный пинок", то есть провести несколько манипуляций, чтобы стимулировать растение к тому, чтобы выпустить цветонос.

Почему орхидея не цветет

Для того, чтобы орхидея зацвела, ей нужен углерод. Днем растения выделяют кислород, а ночью поглощают углекислый газ. Происходит это при температуре от 16 до 22-24 градусов. В таких условиях на тыльной стороне листочков орхидеи открываются поры, и она начинает поглощать углекислый газ. Днем, когда на растение попадает много света, начинают происходить химические процессы, и углекислый газ перерабатывается в углерод, который, в свою очередь, способствует росту листьев и корней, а также цветению. Наверняка вы заметили, что орхидеи закладывают цветоносы весной и осенью. Это происходит именно благодаря перепаду дневных и ночных температур. В принципе, таких условий можно достичь в любое время года и добиться того, чтобы орхидея цвела практически постоянно.

Как заставить орхидею цвести круглый год

Комфортная для орхидей температура составляет от 20 до 25 градусов тепла. В таких условиях фаленопсис будет наслаждаться окружающей обстановкой и будет "лениться" цвести. Чтобы увидеть красивые цветки, необходимо устроить растению стрессовую ситуацию.

Для этого достаточно вынести вазон на застекленный балкон, где температура воздуха равна 15-17 градусам выше нуля, и оставить фаленопсис там на неделю.

Если балкона в квартире нет, то просто поставьте орхидею на подоконник и откройте окно на обычный режим проветривания. Днем орхидея будет нагреваться, вечером - охлаждаться. Главное - не должно быть сквозняка или сильного переохлаждения, которое чревато обморожением и почернением листьев.

Такой перепад температур заставит орхидею "задуматься о своем поведении", что побудит ее выпустить цветочные стрелки.

Как заставить орхидею цвести в домашних условиях

Орхидея может цвести благодаря наличию нескольких "спящих" почек. Обрежьте цветонос на 2 см выше третьей почки, чтобы исключить ее высыхание вместе с цветоносом.

Цветонос можно обрезать непосредственно у розетки, но тогда орхидея зацветет позже.

Важно! Не двигайте горшок с растением после обработки. Даже малейшее передвижение влияет на состояние орхидеи в этот период и мешает ей зацвести.

Читайте также:
Как пересадить орхидею, если нет специального субстрата: готовим грунт своими руками Как пересадить орхидею, если нет специального субстрата: готовим грунт своими руками
Как спасти обезвоженную орхидею всего за три дня - простой способ Как спасти обезвоженную орхидею всего за три дня - простой способ
Оживут, как после дождя: как использовать перекись водорода для орхидей, рассады и любых цветов Оживут, как после дождя: как использовать перекись водорода для орхидей, рассады и любых цветов
Скорая помощь для орхидей и других комнатных цветов: копеечный способ спасти погибающее растение Скорая помощь для орхидей и других комнатных цветов: копеечный способ спасти погибающее растение
Будет расти, как на дрожжах: дешевое супер удобрение для орхидей, которое есть у каждого на кухне Будет расти, как на дрожжах: дешевое супер удобрение для орхидей, которое есть у каждого на кухне

Смотрите видео - Как заставить орхидею цвести:

Ранее Главред писал, как приготовить домашнее удобрение для орхидей из двух простых ингредиентов - понадобится лишь чеснок и вода.

Вам также может быть интересно:

лайфхак орхидея
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:20

Приметы на 18 августа: какие 2 вещи запрещено делать перед Яблочным спасом, чтобы не потерять деньги

11:17

Яблочный Спас 2022: что можно и что нельзя святить в церкви

11:05

"Они делают "удар крысы": экстрасенс Макс Гордеев рассказал, будет ли катастрофа на ЗАЭСВидео

11:05

Как заставить цвести сразу все орхидеи даже без подкормок - самый простой способВидео

10:52

Чтобы побратимы отступили, вызвал огонь на себя: невероятная история бойца ВСУ-чемпиона

Реклама
10:39

Запасаться буржуйками и дровами: Львов предупредили о возможной зиме без отопленияВидео

10:37

Начинается новая глава: жена Кличко впервые прокомментировала развод

10:29

"Похоже на диарею": Горбачева жестко призвала украинцев жить мирно

10:21

Яблочный Спас 2022: дата, традиции, запреты, магия дня

10:15

Украинский телеведущий рассказал, почему Алла Пугачева молчит о войне

09:42

"Путин должен знать, чего мы требуем": Шольц объяснил, почему ведет переговоры с президентом РФ

09:41

"Старовидение": Басков, Бабкина и Газманов готовят "Евровидение" без Европы

09:37

Погибло 70 человек, в том числе офицеры ФСБ: в Макеевке ВСУ взорвали командный пункт русских

09:36

"Это главные ворота": у Зеленского заявили о необходимости уничтожить Крымский мостВидео

09:13

Путин хочет выйти на переговоры: экстрасенс анонсировала "страшную правду" для украинцевВидео

08:43

Гороскоп на сегодня, 17 августа 2022: Тельцам – обман, Весам – сплетни, Скорпионам – деньгиВидео

08:43

ВСУ ликвидировали предателя из Донецка с позывным "Кореец"

08:23

Взрывы под Джанкоем: оккупанты могут остаться без подкрепления на Запорожье - ISWВидео

08:03

Курс доллара зависит от линии фронта: эксперт спрогнозировал падение гривни

07:08

Взрывы в Харькове, Николаеве и Одессе: ночью РФ ракетами атаковала города УкраиныВидео

Реклама
06:44

Планы Путина насчет Украины остаются неизменными, но он пытается их исказить - ISW

06:10

Меня до сих пор часто воспринимают лишь как артиста, а я уже солдатмнение

06:00

Путина отстранят от власти, даже если ВСУ сразу не освободят Крым и Донбасс – Бадрак

05:20

Самая вкусная закуска на зиму: идеальный рецепт помидоров с яблокамиВидео

05:05

Доллар пробьет потолок: когда ждать резкого взлета на валютном рынкеВидео

04:36

Гороскоп Таро на сентябрь 2022: Ракам - неожиданный поворот, Львам - обман, Девам - триумфВидео

03:40

Атакует невыносимая жара: синоптики рассказали, какой будет погода на День НезависимостиВидео

03:40

Как наточить терку для овощей: три самых эффективных способа

03:10

Устроят горе в День Независимости: астролог назвала регион, из которого нужно уехать до 24 августаВидео

02:40

Будут как новые: 2 способа, как отстирать белые носки до идеального состояния

02:04

93-летняя вдова Шона Коннери в бикини показала отдых на яхте

01:33

"Они у вас не соединяются?": Волочкова расставила ноги на камеру, Николаеву понравилось

00:51

Приметы на 17 августа: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь деньгиВидео

16 августа, вторник
23:23

Как использовать беᴫизну не по назначению: устранит засоры и спасет от плесени

23:15

Должны быть готовы: оккупанты могут "поздравить" Украину с Днем Независимости ракетамиВидео

23:01

Россия обстреливает Украину по 800 раз ежедневно - ЗалужныйВидео

22:51

Зеленский намекнул на новую "бавовну": призвал крымчан не приближаться к объектам РФВидео

22:13

Несите огнетушитель: Надежда Мейхер в платье-сетке зачаровала пышными изгибами

22:03

Хочет помирить Украину и РФ: Эрдоган неожиданно прибудет на встречу с ЗеленскимВидео

21:59

Угроза ракетного удара по Киеву: эксперт предупредил, когда ждать обстрелаВидео

Реклама
21:41

Украинцев предупредили об угрозе ракетных и авиационных ударов с территории БеларусиВидео

21:25

"Инфраструктура РФ должна быть разрушена": у Зеленского рассказали о взрывах в КрымуВидео

21:21

"Меня стошнит": Огневич показала, как в Крыму украли ее песню и перепели на русскомВидео

21:20

"Трусы на голову натягивать - ну такое": Дашу Квиткову осудили за излишне откровенные фото в бикини

20:58

Погибло сразу 100 россиян: в Лисичанске разнесли оккупантовВидео

20:45

От базы РФ остались руины: первые фото из-под Джанкоя после взрывов и пожараВидео

20:07

WhiteBIT запустила собственные токены WBT, которые были раскуплены за 15 минут после старта торгов

19:58

Люди бегут: оккупанты в панике ввели чрезвычайное положение и хотят закрыть выезд из КрымаВидео

19:57

Взрыв в казарме оккупантов: новые детали "хлопка" под СимферополемВидео

19:49

Соседи уже не успели спасти: на Херсонщине оккупанты убили учительницу французского языкаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на августГороскоп на сегодняГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять