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Две ложки этого средства оживят даже самую чахлую гортензию: как поливать цветок лимонной кислотой

19 августа 2022, 02:20

Если гортензии не хотят расти, болеют, чахнут, желтеют или вовсе отказываются цвести, им нужна "скорая помощь". Лимонная кислота спасет цветок.

Гортензия, лимонная кислота
Лимонная кислота для гортензии - это "скорая помощь", если растение чахнет / Фото freepik.com, pixabay.com

Гортензия - необычайной красоты цветок, который требует тщательного ухода. Цветовод, который не знает, как правильно ухаживать за этим растением, вряд ли сможет похвастаться пышными и здоровыми шапками из цветов. Причин этому может быть несколько - неправильный полив и кислотность почвы. Слово "гортензия" переводится с латыни как "сосуд с водой", то есть растение влаголюбиво. Полив гортензии - очень важная процедура, а раз в две недели цветок рекомендуется поливать лимонной кислотой. Как и зачем поливать гортензию лимонной кислотой, разобрался Главред.

Зачем поливать гортензию лимонной кислотой

Гортензия способна нормально развиваться и формировать крупные и пышные соцветия только при высадке в слабокислый грунт.

Оптимальный показатель pH для большинства видов и сортов растения - 5,3-5,5 (максимально 6,0). В этом случае цветение гортензии будет максимально насыщенным, обильным и продолжительным. В нейтральной и щелочной почве гортензия плохо растет и цветением не порадует.

Чем можно подкислить почву для гортензии? Самый простой и дешевый способ – использовать раствор лимонной кислоты. Этот метод дает результат достаточно быстро и является для куста своеобразной "скорой помощью".

Гортензия
Кислотность почвы влияет на окраску гортензии / Фото pixabay.com

Как разводить лимонную кислоту для полива

Приготовить подкормку из лимонной кислоты очень просто. Для этого в небольшом количестве теплой воды нужно растворить две столовые ложки без горки (30 г) средства. Потом довести объем до 10 литров.

При поливе гортензии лимонной кислотой используется 1 ведро на 1 кв.м. Сначала растения орошают чистой водой, а потом поливают получившимся раствором.

Применяют подкормку на протяжении всего вегетационного периода с интервалом 15-20 дней.

Как понять, что гортензию нужно подкормить лимонной кислотой

Кислотность почвы напрямую влияет на расцветку бутонов. Если грунт недостаточно кислый, цветы будут бледно-розовыми. Розовые и голубые цветы гортензии говорят об оптимальной кислотности почвы.

Две ложки этого средства оживят даже самую чахлую гортензию: как поливать цветок лимонной кислотой

Ранее Главред писал, зачем нужно совать гвозди в землю для комнатных растений и как избавиться от мошек в цветах при помощи обычных спичек.

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