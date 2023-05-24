Исполнит желание, привлечет возвышенную любовь и отведет беду: для чего ставят лаванду в доме

Лаванда обладает большой магической силой и с ней связано множество примет.

https://news.glavred.info/ispolnit-zhelanie-privlechet-vozvyshennuyu-lyubov-i-otvedet-bedu-dlya-chego-stavyat-lavandu-v-dome-10472617.html Ссылка скопирована

Лаванда привлекает добрые силы и красивую, возвышенную любовь / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenalavanda.ua.pl

Многим растениям приписывают особенные, почти мистические свойства, и лаванда - не исключение. В народе считают, что этот невероятно красивый и ароматный цветок способен исполнять желания, поглощать негативные сущности, злость и зависть. В то же время лаванда привлекает добрые силы и красивую, возвышенную любовь.

Лаванда - приметы

Считается, что лаванда обладает большой магической силой и способна оградить от недоброжелателей. Еще в Средние века зародилась традиция вешать букетик из цветов лаванды у входа в дом, чтобы защитить его злых людей. Кроме того, маги и колдуны кладут цветы лаванды в мешочек-оберег, чтобы отпугивать злых духов.

Поможет лаванда и в любовных делах. Согласно поверьям, если развесить по дому пучки лаванды, то скоро можно встретить своего суженого.

видео дня

В народе считается если перед расставанием с любимым девушка положит ему под подушку веточку лаванды и загадает желание, то оно обязательно сбудется.

В старину девушки перемешивали лаванду с розмарином, полагая, что подобная смесь поможет им сохранить целомудрие. А замужние женщины носили с собой веточки лаванды для того, чтобы всегда быть желанными для своих мужей.

Использовать цветок можно и для проведения различных медитаций. Аромат растения помогает расслабиться, сконцентрироваться на чем-то важном и глубже заглянуть в себя.

При помощи лаванды можно очистить помещение, в котором находится человек. Например, если регулярно прожигать свой дом свечой с эфирным маслом лаванды, то можно очистить энергетику от негатива и наполнить его чистотой, светом, спокойствием.

Студентам можно брать с собой на экзамен оберег в виде мешочка, наполненного сухой лавандой. Растение позволяет сосредоточиться, обостряет ум, придаёт уверенность в своих знаниях и способствует везению в учёбе.

Талисман из высушенной лаванды также поможет удачно пройти собеседование.

Для чего ставят лаванду в доме

Можно ли держать лаванду в доме? Можно и даже нужно, ведь этот цветок имеет массу положительных свойств.

Если горшок с лавандой поставить в спальню, то он принесет мир в отношения супругов.

Лаванда в гостиной будет способствовать налаживанию диалога между всеми домочадцами, а в детской – укрепит связи детей и родителей.

Если поставить горшок с лавандой возле окна, растение поможет нормализовать энергетический баланс в жилище и даст отпор недоброжелателям.

Лаванда дома в горшке считается лучшим средством от усталости – она помогает быстро восстановить силы после тяжелого рабочего дня или сложных переговоров.

Можно ли спать с лавандой

Лаванда считается одним из лучших цветков, который можно разместить в спальне. Это растение имеет приятный аромат и известно своими успокаивающими свойствами. Можно положить мешочек с лавандой под подушку или поставить в комнате вазон с растением. В результате можно избавиться от депрессии, дурных мыслей и ночных кошмаров.

Если перед сном принять ванну с лавандовым маслом, можно увидеть вещий сон, в котором вы получите ответы на многие свои вопросы.

Если лаванда засола в горшке - что это значит

Если веток погиб, не стоит расстраиваться. Согласно приметам, лаванда отвела от вас беду, впитав весь негатив, который поступал снаружи и изнутри дома.

Ранее Главред писал, чем подкормить герань в домашних условиях и как заставить декабрист цвести при помощи всего лишь двух таблеток из аптечки.

Вам также может быть интересно: