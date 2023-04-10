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Обеспечат крепкий и здоровый сон: какие комнатные цветы должны быть в спальне

Анна Ярославская
10 апреля 2023, 13:55 обновлено 10 апреля, 13:55
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В комнате со свежим, чистым воздухом легче заснуть и проще выспаться. Есть ряд растений, которые ночью выделяют кислород и обеспечат здоровый сон.
Комнатные растения
Комнатные растения для спальни - лучшие соседи для здорового сна / Фото ua.depositphotos.com

Здоровье и красота - это то, к чему стремится каждый из нас. Без полноценного сна достичь этого практически невозможно. Чтобы почувствовать себя лучше и выглядеть свежо, необходимо обеспечить качественный сон. Но чтобы этот сон действительно был полноценным, важно, чтобы воздух в спальне был чистым и прохладным. Ведь только в такой атмосфере можно полностью расслабиться и отдохнуть. Чтобы воздух в спальне был свежим, комнату нужно периодически проветривать. Кроме того, ее можно украсить комнатными растениями. Однако, для улучшения качества сна подойдут не все цветы, а лишь только те, которые ночью выделяют кислород. Именно они помогут улучшить качество сна и проснуться утром отдохнувшим и бодрым.

Можно ли держать в спальне комнатные растения

Да, можно, но не все. Как известно, растения выделяют в окружающую среду кислород только при свете. Ночью они, наоборот, его поглощают, при этом выделяя углекислый газ. В комнате, перенасыщенной углекислым газом, возникает риск удушья человека.

При этом есть ряд растений, которые, наоборот, кислород выделяют ночью, и именно они станут идеальными для спальни.

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Какие комнатные цветы должны быть в спальне

Каланхоэ. Это растение активно выделяет кислород как в светлое, так и в темное время суток. Кроме того, пары эфирных масел каланхоэ считаются природными антидепрессантами.

Фикус Бенджамина. Это растение не просто впишется в любой инттерьер. Оно является мощным источником кислорода.

Лаванда. Это растение имеет приятный аромат и известно своими успокаивающими свойствами, которые могут помочь уменьшить уровень стресса и тревоги.

Можно ли держать алоэ в спальне? Не можно, а нужно! Алоэ вера - уникальное растение, которым не просто лечат многие заболевания, включая проблемы с кожей. В ночное время листья этого суккулента активно выделяют кислород, обеззараживают воздух от микробов и уничтожают все вредные вещества, включая токсичный формальдегид. Алоэ вера также имеет успокаивающие свойства.

Сансевиерия ("Тёщин язык") — мощный природный очиститель воздуха. Это растение выделяет кислород в ночное время, а также может помочь улучшить качество воздуха. При этом в особом уходе цветок не нуждается.

Орхидея способна не только освежить интерьер спальни, но и наполнить воздух в помещении живительным кислородом. Чтобы наслаждаться крепким и здоровым сном, вазон с орхидеей можно поставить недалеко от кровати.

Спатифиллум (или "женское счастье") убивает споры грибов, которые могут быть в воздухе, а также поглощает пыль и бактерии с улицы.

"Декабрист" также вырабатывает кислород преимущественно в темное время суток. Растение прекрасно переносит затемнение и хорошо чувствует себя даже в удаленных от окна углах спальни.

Герань — признанный природный дезинфектор. Пары эфирных масел растения улучшают настроение, избавляют от тревоги и депрессии, а листья наполняют воздух кислородом. Впрочем, герань в спальне понравится не всем, ведь растение имеет специфический аромат.

Хлорофитум. Это растение также известно своими свойствами очищения воздуха, а также может увлажнять воздух в спальне. В частности, хлорофитум поглощает формальдегиды, микробы, вирусы, пары серы, ртути и ацетона. Взамен круглосуточно отдает кислород.

Гербера в ночное время поглощает выделяемый нами углекислый газ, а взамен отдает кислород — вот почему спать в помещении, где цветет гербера, особенно комфортно.

Азадирахта индийская (Ним). Это растение не просто очищает воздух, но и дезинфицирует его. Кроме того, ним не переносят многие насекомые. Если разместить в комнате горшок с этим растением, фумигатор не понадобится.

Какие цветы нельзя ставить в комнате, где спишь

Для спальни не рекомендуют растения, которые активно поглощают кислород ночью. К ним относятся папоротники и некоторые фикусы.

Также не самая хорошая идея ставить в спальню и вазоны с цветами, которые сильно пахнут и способны вызвать аллергию. К ним относятся: лилия, гортензия, олеандр, примула.

Несовместима со спальней монстера. Народные суеверия приписывают этому растению способность высасывать энергию из человека. Ночью монстера усиленно поглощает кислород. Кроме того, это растение содержит ядовитый сок, который может навредить детям и животным.

Почему не рекомендуется иметь много комнатных растений в спальне

Некоторые растения могут выделять аллергены или другие вредные вещества, которые могут вызвать раздражение кожи, зуд, насморк и другие аллергические реакции.

Кроме того, слишком много растений может увеличить уровень влажности в помещении, что может способствовать развитию плесени и грибков.

В среднем, советуют держать в спальне от трех до семи горшков. Важно, чтобы эти цветы не были ядовитыми, не имели сильного аромата и были совместимыми друг с другом. Спальню с растениями нужно регулярно проветривать.

Смотрите видео - Какие цветы можно и нельзя держать в спальне:

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