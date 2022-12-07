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Домашние растения, за которыми не надо ухаживать: Топ-5 неубиваемых цветов

7 декабря 2022, 13:57
Многие комнатные растения украсят интерьер и не потребуют особых хлопот. Главред составил список неприхотливых комнатных растений - с ними справится и новичок.
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Домашние растения, за которыми легко ухаживать - список / Фото ua.depositphotos.com

Комнатные растения безусловно украсят любой интерьер и сделают его более уютным, а еще благотворно повлияют на обитателей квартиры. Но в современном мире не каждый может найти время для того, чтобы уделять достаточно времени для ухода за зелеными любимцами. Но если все же хочется украсить подоконник комнатными растениями, выход есть - остановить свой выбор на таких цветах, которые нетребовательны в уходе и будут себя комфортно чувствовать, даже если вы забудете их полить. Главред разобрался, какие самые неприхотливые домашние цветы.

Спатифиллум или "женское счастье"

Это растение имеет очень эффектный внешний вид, его цветы похожи на белоснежные паруса. Кроме того, растение хорошо увлажняет воздух и очищает его от промышленных и бытовых токсинов.

Спатифиллум — одно из самых нетребовательных растений. Он хорошо чувствует себя в тени и не любит излишнего увлажнения почвы, особенно в холодное время года.

Если выбрать для спатифиллума подходящее место, он будет цвести практически круглый год. Единственное, от чего стоит оберегать "женское счастье", так это от сквозняков.

Спатифиллум
Цветение спатифиллума / Фото pixaby

Зимой спатифиллум поливают примерно раз в неделю, летом — каждые 3-4 дня, когда подсохнет верхний слой почвы. Опрыскивать листья желательно ежедневно.

К слову, если спатифиллум зацветет, его хозяйка достигнет гармонии и счастья. Но это растение бывает капризным. Для того, чтобы он зацвел, нужна смена обстановки. Что конкретно нужно сделать - читайте в материале: Как заставить "женское счастье" обильно и пышно цвести - устраиваем растению SPA-процедуры.

Замиокулькас или "долларовое дерево"

Это комнатное растение сохраняет свою свежесть и насыщенный цвет как в тени, так и на солнце. Замиокулькас выживет даже рядом с источниками жаркого и сухого воздуха.

"Долларовое дерево" не будет "капризничать" из-за грунта, а если вы случайно забудете его полить, ничего страшного не случится.

Единственный минус замиокулькаса — ядовитый сок, который вызывает раздражение кожи, поэтому пересаживать его можно только в перчатках.

Замиокулькас
Замиокулькас / Фото Википедия

Считается, что "долларовое дерево" почти никогда не цветет, но добиться появления бутонов все же можно. Как это сделать, читайте в материале: Принесет замужество и кучу денег: как заставить цвести долларовое дерево - простой способ.

"Тещин язык" или сансевиерия

Это еще одно удивительно жизнеспособное растение. Цветок может обходиться без воды и солнца в течение нескольких недель. Что интересно, даже после такого испытания растение восстановится в рекордно короткие сроки.

Сансевиерию можно не удобрять, она стойко переносит пыль, сухость воздуха и сквозняки, а также хорошо себя чувствует в темных помещениях.

Для забывчивых цветоводов это растение - просто находка, ведь зимой его достаточно поливать дважды в месяц, а летом - раз в десять дней.

Сансевиерия
Сансевиерия / Фото pixabay.com

Каланхоэ

Очень популярный и простой в уходе цветок. Он выдерживает резкие перепады температур и легко переносит засуху. Кроме того, каланхоэ не нужно опрыскивать, часто удобрять и пересаживать.

Основное правило ухода за каланхоэ - это использовать только отстоявшуюся воду комнатной температуры и не допускать ее задержки в вазоне.

Хлорофитум

Очень часто это растение можно встретить в подъездах - даже там оно прекрасно себя чувствует. А это значит, что хлорофитум не требует частого полива, растет в тени и не нуждается в особенной температуре воздуха.

К слову, хлорофитум - очень полезный цветок, он способен поглотить до 86% формальдегида и 96% окиси углерода. Около 10 растений могут очистить воздух в комнате площадью ~20 кв. м за сутки на 80%.

Хлорофитум
Хлорофитум / Фото rastenievod.com

Это растение очень легко вырастить у себя дома. Для этого аккуратно отщипните небольшой черенок и поставьте его в воду. Как только он пустит корни, пересадите хлорофитум в горшок.

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