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Идет решающий месяц для Украины: нумеролог назвал переломную дату в войне с Россией

19 мая 2022, 20:24

2023 год будет очень трудным для украинцев.

гороскоп для Украины
Гороскоп для Украины / pixabay

Завершение войны в Украине строится вокруг физического ухода диктатора Владимира Путина. Об этом рассказал нумеролог Владислав Грицай.

"С 24 апреля по 24 августа мы вошли в хороший период, где Украина должна выйти в плюс. С 12 июня, в день независимости РФ, все пойдет на спад. С этого дня пойдет перелом на фронте", - сказал нумеролог.

С августа, если и не на 100% все закончится, то будут несколько нерешенных вопросов.

"Август месяц будет решающим. В России большая вероятность смерти Путина, или крах всех планов", - сказал Грицай.

Весной 2024 года можно ждать ту Украину, которую мы все ждем.

"В следующем году еще будут конфликты и непонимания. А 2024 год будет процветание. Этот год будут обсуждать и изучать наши дети в школах. 2023 год будет для Украины годом перезагрузки", - сказал нумеролог.

Также нумеролог отметил, что 2023 год будет очень трудным для украинцев.

"Разводы, поиск работы и психологическое состояние. Будет трудно для семей", - добавил он.

Что ждет Украину после победы

После войны Украину ждет вступление в какой-то новый союз, уверен нумеролог Владислав Грицай.

"Например Британия, Польша, страны Балтии, Скандинавия и Украина. Необязательно это будет какой-то военный союз, но то, что будет некое обновление, это однозначно. Вопрос НАТО и ЕС пока открыт. Ментально мы всегда были к этому готовы. Скажу сейчас такую немного мистическую вещь. Начиная с 1986 года, когда был Чернобыль, мы должны были объединиться, но по факту не вышло. Через 9 лет в 1995 году был раскол по церквям, еще 9 лет – в 2004 году была Оранжевая революция, мы не объединились. В 2013 году – Революция достоинства. И снова через 9 лет нам дали такое испытание, которое было сложно представить – война. Именно сейчас в такие жесткие времена мы объединимся в нацию. Сейчас происходит самоидентификации страны как таковой, нашего народа", - говорит накануне нумеролог.

По мнению Грицая, война окончится возвращением Украиной своих границ.

"Будет какая-то очень странная история по Донбассу. Кармически это пустая земля на долгие годы – лет 30-40 там ничего не будет. Окончательная победа наша – это если Крым даже не вернется в состав Украины полноценно, а там создается нейтральная администрация какая-то. В Крыму будет четыре администрации: украинская, российская, турецкая и нейтральная, допустим, от ООН. Крым станет местом, куда будут заходить корабли под разными флагами, нейтральным местом. Невозможно победить, при этом оставив Крым российским. Если он останется российским, для нас это является очагом опасности", - сказал он.

Когда закончится война в Украине

Ранее астролог Англелина Михайличенко предупредила украинцев, что солнечное затмение 30 апреля может сильно повлиять на развитие войны в Украине. По ее прогнозу, новую фазу войны можно ожидать уже с 29 апреля.

Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев назвал даты, когда будут идти самые тяжелые бои и чего ждать Украине в будущем. Астролог отмечает, что украинцы должны готовиться к лету. Тогда боевые действия будут утихать.

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