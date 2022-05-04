Идет массированный ракетный и авиационный удар: астролог назвал даты и самые опасные регионы Украины

Гороскоп для Украины / pixabay

Украину в ближайшее время ждет опасность из-за масштабной войны России. Как рассказал астролог Дмитрий Уранус, началась линия негативного влияния Марса, символизирующего бога войны.

Негативное влияние Марса с 30 апреля по 30 мая будет проходить в западных регионах Украины через города Луцк-Львов-Ужгород, что увеличивает опасность от ракетных авиаударов.

"По астрокартографии карты новолуния и солнечного затмения, на западе Украины в течение мая возможны ракетные обстрелы, в результате которых будут пожары и разрушения. Теперь Закарпатье перестает быть наиболее безопасным регионом Украины", - отмечает астролог.

В то же время вражеские авиаудары будут продолжаться на всей территории страны.

"Опасность для городов Запада Украины не снижается. Закарпатье больше не является самым безопасным регионом. Кроме того, в ближайшие 3 дня будет точным аспект соединения Солнца и Урана в Тельце, что еще больше увеличивает вероятность массированных ракетных и авиационных ударов с воздуха по всей Украине без привязки к конкретным городам", - подчеркнул астролог.

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Когда закончится война в Украине

Ранее астролог Англелина Михайличенко предупредила украинцев, что солнечное затмение 30 апреля может сильно повлиять на развитие войны в Украине. По ее прогнозу, новую фазу войны можно ожидать уже с 29 апреля.

Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев назвал даты, когда будут идти самые тяжелые бои и чего ждать Украине в будущем. Астролог отмечает, что украинцы должны готовиться к лету. Тогда боевые действия будут утихать.

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