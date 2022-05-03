УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Начнется новое сражение с оккупантом: астролог составила гороскоп для Украины на май и период победы

3 мая 2022, 20:29

Украина будет продолжать защищаться и сражаться с оккупантами, отмечает астролог.

гороскоп для Украины
Гороскоп для Украины / pixabay, СтратКом ЗСУ

Украина продолжает бороться за свою свободу с путинскими оккупантами. Каждый защитник до последнего борется с агрессором и защищает страну.

Астрологи и тарологи отмечают, что война быстро не закончиться. Как рассказала в своем прогнозе Яна Езотеричка, сигнификатор показывает победу Украины.

"В мае война еще будет. В некоторых областях будет спокойная ситуация, но расслабляться не стоит. Выпадает карта Смерти - это очищение, возобновление. Но, это и карта агрессора. Это говорит о намерениях приносить много смертей. Но, агрессора ждет наказание. В мае будет еще большее единство украинцев", - говорит астролог.

Украина будет продолжать защищаться и сражаться с оккупантами, отмечает астролог.

"Если будут агрессивные действия, то украинские защитники дадут отпор. В мае месяце может пострадать много детей и женщин", - отмечает астролог.

Астролог отмечает, что Украину по всем направлениям ждет победа.

"Полного завершения войны в мае не будет. 8 - это одна из кармических чисел для Украины. Мы можем иметь еще 8 месяцев конфликта. После 21 июня мы можем видеть небольшое послабление войны. В июле будет идти война скачками. Зима 2022 - это период какого-то завершения войны", - отметила астролог.

Читайте такжеНачались самые тяжелые бои: астролог составил гороскоп для Украины и назвал даты завершения войны

Когда закончится война в Украине

Ранее астролог Англелина Михайличенко предупредила украинцев, что солнечное затмение 30 апреля может сильно повлиять на развитие войны в Украине. По ее прогнозу, новую фазу войны можно ожидать уже с 29 апреля.

Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев назвал даты, когда будут идти самые тяжелые бои и чего ждать Украине в будущем. Астролог отмечает, что украинцы должны готовиться к лету. Тогда боевые действия будут утихать.

Читайте также:

viber
война в Украине астролог гороскоп война России и Украины
Реклама
Популярное
"Не жди меня, мам": Регина Тодоренко попрощалась с родными"Не жди меня, мам": Регина Тодоренко попрощалась с родными Пили, насиловали и снимали на телефон: оккупанты выместили злость на 15-летней девочке из ВорзеляПили, насиловали и снимали на телефон: оккупанты выместили злость на 15-летней девочке из Ворзеля Лия Меладзе рассказала, почему папа не пускает ее в Киев: "Приду домой и буду плакать"Лия Меладзе рассказала, почему папа не пускает ее в Киев: "Приду домой и буду плакать" Беды и несчастья отступят: для кого из знаков май станет месяцем удачБеды и несчастья отступят: для кого из знаков май станет месяцем удач В России "полыхает" от визита Джоли в Украину - заманивают актрису в "ЛДНР" водкойВ России "полыхает" от визита Джоли в Украину - заманивают актрису в "ЛДНР" водкой
Поддержите Главред

Последние новости

20:59

Горячая фаза около 4-5 месяцев и бои до 2023 года: Жданов сделал прогноз по войне РФ против Украины

20:51

Жуткий гул и взрывы: Россия запустила ракеты по КиевуВидео

20:46

Во Львове прогремели мощные взрывы, которые слышали в центре города

20:29

Начнется новое сражение с оккупантом: астролог составила гороскоп для Украины на май и период победыВидео

20:23

Виталий Портников. Будут ли казахи воевать против украинцевВидеоблоги

Реклама
20:13

Как переселенцам получить помощь в Украине: основные программыВидео

20:05

Армия Украины разбила бригаду войск России: враг потерял 60% личного состава – Генштаб ВСУВидео

19:41

Российский народ-людоед: почему война неминуемо вспыхнет и внутри Россиимнение

19:38

"Дети пили мочу": Усик шокировала новыми подробностями войны за МариупольВидео

19:30

В Кремле обеспокоены антивоенными высказываниями российского шоу-бизнеса

19:24

Помогают высшие силы: названы 5 знаков любимчиков фортуны

19:24

Чем закончится война в Украине и что ждет Путина и Россию – чат с Владимиром Вятровичем

19:22

Орки обстреляли коксохимический завод в Авдеевке, много погибших

19:14

Украинская телеведущая объявила траур - она потеряла брата-героя на фронтеВидео

19:03

Запад помог ВСУ – на войне в Украине будут изменения в течение двух недель – ГайдайВидео

19:00

"Неприятно будет читать плохое о папе": Логунова рассказала, как разводится со Ступкой

19:00

Любовница Путина Кабаева вновь беременна: в России шокировали деталямиВидео

18:35

Украинские архитекторы создадут комплексный справочник послевоенного восстановления городов

18:25

Путин начал войну на уничтожение, но не Украины, а Россиимнение

18:17

Ведущий Модного приговора осудил империалистические взгляды Кремля и войну в Украине

Реклама
18:11

Жара возвращается: синоптики рассказали, где в Украине резко потеплеетВидео

17:49

Данилов заявил, что Венгрия знала о планах Путина по Украине – Будапешт ответил резким обвинениемВидео

17:27

Приметы на 4 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:05

ВСУ уничтожили на Юге пункт управления российским войском и 3 склада с боеприпасамиВидео

16:54

"С нами обращались хуже, чем с собакой": автор фразы о русском корабле шокировал о плене в РФВидео

16:49

День везения и удачи: какой станет самым счастливым в мае для каждого знака зодиака

16:47

Путин не может позволить себе не победить в Украине: почему ядерный удар возможен и именно по Киевумнение

16:44

"До мечты еще далеко": жена Холостяка Квиткова похвасталась фигурой

16:21

В Украине запретили партии, поддерживающие Россию: "за" проголосовали и нардепы, избранные от ОПЗЖВидео

16:20

Расстреляны, убиты, заморены голодом: экспертиза установила точные причины смерти ирпенцевВидео

16:11

Самый простой и очень вкусный пирог с беконом: готовится молниеносно и на вкус неповторимыйВидео

16:08

Как улучшить освещение в доме без электрика: лайфхаки

16:02

"Дохлых генералов будет больше": Касьянов сказал, почему для РФ ее военная верхушка – пушечное мясо

15:41

В Украине рекордно подорожал бензин: эксперт объяснил, на сколько затянется дефицит

15:14

Скандал между Поляковой и Билозир не утихает: свои "5 копеек" вставила продюсер Мозговая

15:06

В Харькове почти 500 квартир снова с газоснабжением – Тимошенко

14:56

"Не могу сдержать слез": Осадчая рассказала шокирующую историю спасения женщины из МариуполяВидео

14:46

Сабуров поплатился за шутки о мертвых украинках: после "пинка" в Израиле его отшили в родном Казахстане

14:35

Российские оккупанты начали штурм Азовстали в Мариуполе: подробностиВидео

14:22

"Мне сейчас очень сложно": о чем реально переживает Регина Тодоренко

Реклама
14:10

Российско-украинская война – что дальше: почему никакого военного разгрома Украины не предвидитсямнение

14:00

"Я думаю, они согласились": Арестович назвал 3 области, захватив которые, Путин объявит о победе

13:36

"Родители взорвались на мине с телом погибшего ребенка": история жительницы уничтоженного села Кухари

13:28

Когда закончится война в Украине: у Путина продлили сроки "спецоперации" - разведка

13:25

Полнолуние в мае 2022: что нужно делать в этот день, чтобы уберечься от бед

13:21

"Сдавал экзамены онлайн в подвале": соседка рассказала о подростке, погибшем в Одессе из-за ракетыФотоВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 4 мая 2022: Ракам – везение, Львам – семейные проблемы, Рыбам – подарки

12:50

Коридор затмений 2022: астролог предсказала дату победы Украины над РФ под аплодисменты всего мира

12:45

"Елка - дерево, в дереве мозгов нет": Вячеслав Узелков "разнес" украинку Елку за выступления в РФ

12:36

"РФ собирается закончить войну до 9 мая": Орбан рассказал Папе Римскому о планах КремляВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять