Начнется новое сражение с оккупантом: астролог составила гороскоп для Украины на май и период победы

Украина будет продолжать защищаться и сражаться с оккупантами, отмечает астролог.
Украина продолжает бороться за свою свободу с путинскими оккупантами. Каждый защитник до последнего борется с агрессором и защищает страну.
Астрологи и тарологи отмечают, что война быстро не закончиться. Как рассказала в своем прогнозе Яна Езотеричка, сигнификатор показывает победу Украины.
"В мае война еще будет. В некоторых областях будет спокойная ситуация, но расслабляться не стоит. Выпадает карта Смерти - это очищение, возобновление. Но, это и карта агрессора. Это говорит о намерениях приносить много смертей. Но, агрессора ждет наказание. В мае будет еще большее единство украинцев", - говорит астролог.
Украина будет продолжать защищаться и сражаться с оккупантами, отмечает астролог.
"Если будут агрессивные действия, то украинские защитники дадут отпор. В мае месяце может пострадать много детей и женщин", - отмечает астролог.
Астролог отмечает, что Украину по всем направлениям ждет победа.
"Полного завершения войны в мае не будет. 8 - это одна из кармических чисел для Украины. Мы можем иметь еще 8 месяцев конфликта. После 21 июня мы можем видеть небольшое послабление войны. В июле будет идти война скачками. Зима 2022 - это период какого-то завершения войны", - отметила астролог.
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Когда закончится война в Украине
Ранее астролог Англелина Михайличенко предупредила украинцев, что солнечное затмение 30 апреля может сильно повлиять на развитие войны в Украине. По ее прогнозу, новую фазу войны можно ожидать уже с 29 апреля.
Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев назвал даты, когда будут идти самые тяжелые бои и чего ждать Украине в будущем. Астролог отмечает, что украинцы должны готовиться к лету. Тогда боевые действия будут утихать.
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