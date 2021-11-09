Худшая еда на завтрак: диетологи назвали опасные для здоровья продукты

Диетологи назвали самые вредные продукты / 1zoom.ru

Утром важно отдавать предпочтение продуктам, содержащим белки, сложные углеводы и противовоспалительные жиры. Некоторые продукты могут сделать вас более восприимчивыми к заболеванию.

"Любая комбинация завтрака, в которой содержится больше сахара и противовоспалительных насыщенных жиров, включая выпечку, сладкие каши или обработанное мясо, может привести к американским горкам глюкозы в крови и энергии, аппетиту, концентрации и даже перепадам настроения в течение всего дня", – передает слова диетологов "ТСН".

Добавление белков, богатых клетчаткой углеводов и здоровых жиров в рацион, вместо того, чтобы полагаться на продукты с высоким содержанием сахара или жирных продуктов, является ключом к поддержанию здоровой иммунной системы.

Читайте такжеКишечнику и сердцу несдобровать: продукты, которые не стоит есть натощакЭксперты говорят, что иногда можно наслаждаться кексом или гарниром с беконом, но если вы хотите сохранить свое тело сильным, сделайте завтрак как можно насыщеннее питательными веществами.

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Важно создать здоровые привычки в питании, которые помогут вам сохранить здоровье и при этом наслаждаться любимой едой с семьей и друзьями.

Откажитесь от сладкого и жирного завтрака

Вместо этого выбирайте богатый питательными веществами вариант, например авокадо и яйца или овсяную кашу с фруктами, советуют эксперты.

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