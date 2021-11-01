Начните день с пользой: 5 полезных напитков для завтрака

5 напитков для здорового завтрака / Pixabay

Завтрак часто считается самым важным приемом пищи. Ведь от того, что попадет в наш организм первым, зависит во многом наша бодрость и энергичность в течение дня. Он должен быть сбалансирован и содержать много полезных витаминов.

Часто люди сомневаются в том, полезно ли пить кофе, чай или другие напитки с утра. Главред рассказывают, с чего следует начинать день и как сделать рацион здоровым.

5 напитков для здорового завтрака

Зеленый чай

Зеленый чай – это уникальный напиток, защищающий от многих заболеваний, в частности сахарного диабета и рака. Он также улучшает работу мозга, сердца, помогает похудеть и контролировать вес.

Настоянная вода

Добавьте в воду фрукты / ua.depositphotos.com

Вода – самый главный увлажняющий напиток без калорий. В то же время аромат, полученный благодаря добавлению фруктов и трав, может сделать ее более вкусной.

Предпочтите цитрусы, в частности можете использовать лимон, который способствует снижению жиров и ускоряет метаболизм.

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Кофе

Часто люди имеют определенные опасения и недоверие к этому напитку, однако он поможет вам избавиться от лишних килограммов. Благодаря кофеину, который входит в состав кофе и дарит бодрость с утра, этот напиток может способствовать расщеплению жиров.

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Если употреблять его без добавления сиропов, сахара и сливок, вы сможете уберечь себя от лишних калорий.

100% апельсиновый сок

Натуральный апельсиновый сок является отличным напитком для завтрака. Он не содержит добавленных сахаров и наполнит организм необходимыми витаминами. Также он эффективно сжигает жиры и поможет бороться с лишним весом. К тому же, этот напиток может снизить уровень холестерина, кровяное давление, уменьшить воспаление и укрепить иммунную систему.

Апельсиновый сок сжигает жиры / ua.depositphotos.com/

Протеиновые коктейли

Ни один список полезных напитков не обходится без здорового смузи.

Белки снизят аппетит и повысят чувство сытости – два фактора, которые могут способствовать потере веса. Поэтому употребление чего-либо с протеином, например, белкового коктейля с низким содержанием сахара, может помочь добиться потери веса, останавливая чувство голода после завтрака.

Протеиновые коктейли подарят ощущение сытости / ua.depositphotos.com

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Ранее Главред рассказывал как быстро приготовить мега сытный и вкусный завтрак – яичные маффины в духовке. Такой завтрак станет идеальным перекусом, который можно взять с собой, ведь яичные маффины вкусные как теплые, так и холодные.