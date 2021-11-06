Диетолог объяснила, что лучше всего есть на завтрак / Pixabay

Есть определенные продукты, которые лучше всего подходят для идеального завтрака. Об этом заявила известный диетолог-нутрициолог Надежда Цапкина в комментарии РИА Новости.

По ее мнению, на завтрак стоит употреблять яйца и сливочное масло.

"В состав яиц входит более 40 витаминов – большинство витаминов группы В, А. Е, D, K, а также микро- и макроэлементов, необходимых для поддержания здоровья: магний, цинк, калий, кальций, селен, медь, марганец, железо и т. д. В 100 граммах яйца содержится 11-13 грамм протеина. Как мы знаем, белок жизненно необходим нашему организму в качестве строительного материала и переноса питательных веществ до клетки", ‒ рассказала Цапкина.

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Напомним, ранее шотландские ученые из Абердинского университета выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь.

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По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.

Как заявила соавтор данного исследования Элисон Авенель, наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов.