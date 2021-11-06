УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Диетолог объяснила, что лучше всего есть на завтрак

6 ноября 2021, 23:41

Как говорит известный диетолог-нутрициолог Надежда Цапкина , есть определенный список продуктов, которые лучше всего подходят для идеального завтрака.

Яйца пашот
Диетолог объяснила, что лучше всего есть на завтрак / Pixabay

Есть определенные продукты, которые лучше всего подходят для идеального завтрака. Об этом заявила известный диетолог-нутрициолог Надежда Цапкина в комментарии РИА Новости.

По ее мнению, на завтрак стоит употреблять яйца и сливочное масло.

"В состав яиц входит более 40 витаминов – большинство витаминов группы В, А. Е, D, K, а также микро- и макроэлементов, необходимых для поддержания здоровья: магний, цинк, калий, кальций, селен, медь, марганец, железо и т. д. В 100 граммах яйца содержится 11-13 грамм протеина. Как мы знаем, белок жизненно необходим нашему организму в качестве строительного материала и переноса питательных веществ до клетки", ‒ рассказала Цапкина.

Читайте такжеНазвано самое вредное блюдо для завтрака

Напомним, ранее шотландские ученые из Абердинского университета выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь.

Реклама

По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.

Как заявила соавтор данного исследования Элисон Авенель, наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов.

viber
здоровье куриные яйца сливочное масло
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в новолуние 4 ноябряАстролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в новолуние 4 ноября Гороскоп на 3 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: знак свыше, разочарование или приятные сюрпризыГороскоп на 3 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: знак свыше, разочарование или приятные сюрпризы Известную украинскую ведущую за обнаженную фотосессию выгнали с работы и оставили с "голой попой"Известную украинскую ведущую за обнаженную фотосессию выгнали с работы и оставили с "голой попой" Специалист рассказала, кому стоит регулярно есть бананыСпециалист рассказала, кому стоит регулярно есть бананы Тепло будут сменять морозы: чего ждать от погоды в декабре и когда придет зимнее похолоданиеТепло будут сменять морозы: чего ждать от погоды в декабре и когда придет зимнее похолодание
23:41

Диетолог объяснила, что лучше всего есть на завтрак

23:24

Погода в Украине на воскресенье: солнечно днем, а ночью заморозкиВидео

23:24

Приметы на 7 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

23:08

Грандиозный финал шоу Маскарад на 1+1: подробности и победители

23:00

В Киеве вспыхнул торговый центр Интервал-Плаза: названа причина пожара

Реклама
22:17

У Зеленского предупредили об агрессии Москвы и назвали цель переброски войск РФ на границуВидео

21:56

"Тела вырезали из авто": выяснились подробности кровавой аварии на НиколаевщинеВидео

21:47

Украине грозит зима без газа: эксперт раскрыл худший сценарийВидео

21:25

В Грузии на акции в поддержку Саакашвили умер активист, оппозиция выдвинула ультиматум

21:03

Врач назвал главные симптомы нового штамма Дельта-плюсВидео

20:58

Избил россиянина на ринге: украинец Захареев стал чемпионом мира по боксуВидео

20:41

Локдаун на 5 лет: экс-министр дала пугающий прогноз из-за эпидемии COVID-19Видео

20:38

На Львовщине в лагере ромов сгорел годовалый малыш

20:10

Самые модные шарфы зима 2022: они теплые-теплые, словно мамины рукиФотоВидео

19:53

В США призвали предоставить Украине оружие из-за агрессии РФ

19:47

Конфликт из-за карантина: в Луцке жестко скрутили водителя маршруткиВидео

19:19

Выстрел "Байрактара" угодил в планы Кремля додавить Украинумнение

19:17

Украинцев удивили новым тарифом на газ: кто и когда сможет сэкономитьВидео

18:50

В Киеве произошла авария на водопроводе: какие районы сидят без воды

18:27

Психотерапевт поведала, как побороть осеннюю хандру и не впасть в депрессию

Реклама
18:07

Львы – остерегайтесь сплетен, Девы – завистников: гороскоп на 7 ноября 2021 для всех знаков ЗодиакаВидео

17:57

Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси: в Киеве заговорили о монополииВидео

17:39

Ответка за Бандеру: Киву сравнили с животным и расстреляли его фотоВидео

17:33

Семейный психолог дала совет, что нужно делать, если мужчина-партнер пошел на измену

17:00

Стягивание войск РФ на границу с Украиной: Пентагон выдвинул требование МосквеВидео

16:39

В Киеве подделаны 10% COVID-сертификатов - данные Госпродпотребслужбы

16:20

Жителей Ровно змеи атакуют в ванных через канализациюВидео

15:54

Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют плакаты с одинаковым дизайномВидео

15:46

Удар по коронавирусу: украинцам пообещали лекарства прямого действияВидео

15:05

Высокая смертность от COVID-19: в МОЗ объяснили, почему Украина оказалась в лидерахВидео

14:57

В российском МИД подтвердили, что высокопоставленный "гонец" Байдена в Москве говорил об Украине

14:42

"Дия" не будет работать целую ночь: в Минцифре рассказали, почему и когда именноВидео

14:37

"Президент - это кризис карьерного роста": Порошенко рассказал, хочет ли еще раз возглавить УкраинуВидео

14:23

На Новый год и Рождество горнолыжные курорты будут обслуживать только вакцинированных - ЛяшкоВидео

14:21

В РФ заговорили о присоединении "ЛДНР" и раскрыли новый сценарийВидео

14:05

Часть украинцев будет получать не меньше 3 тысяч пенсии: чиновники объяснили, кто именно

13:58

Как попасть в ТРЦ без COVID-сертификата - "лайфхак" от МинздраваВидео

13:37

Несло на встречную полосу: в Мелитополе 17-летний парень спас водителя маршрутки и предотвратил ДТП

13:09

От коронавируса умер легендарный политик и бывший и.о. премьера Ефим Звягильский

12:54

В Виннице пьяный россиянин сорвал флаг Украины с торгового центра

Реклама
12:53

Под Одессой жестоко избили депутата из Херсонской области: врачи борются за его жизньВидео

12:42

Самые вкусные пирожки из лаваша с сыром и зеленью: готовить всего 15 минутВидео

12:21

Уже официально: лидер Бумбокса Андрей Хлывнюк разводится с женойВидео

12:15

Резников рассказал, как будет работать на посту министра обороны

11:49

В Минздраве объяснили, почему показ COVID-сертификатов - не разглашение врачебной тайныВидео

11:37

Срок действия COVID-сертификатов после выздоровления сократили почти вдвоеВидео

11:01

Смерть Путина: Аваков призвал готовиться к разным потрясениям в РФВидео

10:27

Беременная женщина погибла в горящем салоне красоты в СумахВидео

10:24

В честь Дня освобождения Киева Кива "расстрелял" Степана БандеруВидео

09:42

В больницу с COVID-19 часто попадает молодежь: кому нужна реанимацияВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять